"It’s tough" – über die Situation von Frauen im Journalismus

Die italienische Journalistin Cristiana Bedei im Video-Interview

Perugia –Cristiana Bedei ist Freie Journalistin. Mehrere Jahre verbrachte die Italienerin in London, wo sie unter anderem für "The London Evening Standard", "Vice News", "Broadly" und "The Huffington Post" gearbeitet hat. Mittlerweile lebt sie wieder in ihrem Heimatdorf in der Toskana. In ihrer Arbeit beschäftigt sich Bedei mit Frauenrechten, Sexualität und Gesundheit.

Im Interview für derstandard.at spricht sie über die Situation von Frauen im Journalismus. Das Video entstand beim International Journalism Festival in Perugia.

(Philipp Bauer, Judith Brandstötter, Veronika Felder, Daniela Prugger, Ornella Wächter, 6.4.2016)