ATV-Verkauf abgeschlossen, 70 Stellen fallen weg

ProSiebenSat1Puls4 plant Umstrukturierung – ohne ATV-Chef Martin Gastinger

Wien – Der Verkauf von ATV an ProSiebenSat1Puls4 ist abgeschlossen. Das teilt die Sendergruppe heute in einer Aussendung mit.

Zuvor hatten Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt und Medienbehörde in Österreich der Akquisition zugestimmt. ATV werde "als Vollprogrammsender mit klarer Positionierung erhalten bleiben", heißt es in der Aussendung. Gleichzeitig profitiere der Privatsender künftig "durch die Integration in die Sendergruppe von den Synergien innerhalb der Senderfamilie".

Bei Verwaltung und Einkauf eng zusammenarbeiten

So sei beispielsweise geplant, bis Jahresanfang 2018 "Vermarktung, Standorte, technischen Betrieb und Studios zusammenzuführen sowie ab sofort bei Verwaltung und Einkauf eng zusammenzuarbeiten".

Markus Breitenecker, Geschäftsführer ProSiebenSat1Puls4, gibt mit sofortiger Wirkung den Wechsel der ATV-Geschäftsführung bekannt und bestellt Thomas Gruber, der bisher Programmdirektor in der Geschäftsleitung von ProSiebenSat1Puls4 war, als ATV-Programmgeschäftsführer. Der bisherige ATV-Chef Martin Gastinger scheint in dem Zusammenhang nicht mehr auf.

Wirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen

Zudem wird Bernhard Albrecht, CFO der ProSiebenSat1Puls4-Gruppe, in den kommenden Wochen gemeinsam mit Thomas Gruber die Sanierung und die Fusion verantworten. Zu seinen Umstrukturierungsplänen schickt er erste Details voraus: "Vor dem Hintergrund der dringend nötigen wirtschaftlichen Sanierung von ATV werden wir die Organisation der Sendergruppe zusammenlegen. Dadurch entfallen voraussichtlich bis Jahresanfang 2018 bei ATV rund 70 Stellen."

Man werde versuchen, "selbstverständlich für alle betroffenen Mitarbeiter eine rasche und durch einen Sozialplan abgesicherte Lösung zu finden", und habe bereits innerhalb der Gruppe rund 20 offene Stellen identifiziert, die bevorzugt ATV-Mitarbeitern angeboten würden. (red, 6.4.2017)