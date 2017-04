Der Slalomspezialist konnte zwei Mal in Kitzbühel gewinnen

Stockholm – Slalomspezialist Jens Byggmark hat seine Karriere beendet. Der 31-jährige Schwede gewann in seiner Karriere im Jänner 2007 zwei Weltcup-Torläufe in Kitzbühel, bei der WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen erreichte er Silber. Im abgelaufenen Winter verzichtete er seit Jänner wegen anhaltender Kniebeschwerden auf Renneinsätze. (APA, 6.4.2017)