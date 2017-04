Razzia nach U-Bahn-Anschlag von St. Petersburg

Russische Ermittler nahmen Kontaktleute des mutmaßlichen Attentäters ins Visier

St. Petersburg – Nach dem U-Bahn-Anschlag in St. Petersburg haben die russischen Ermittler die Wohnung von "Bekannten" des mutmaßlichen Attentäters durchsucht. Dabei seien Gegenstände beschlagnahmt worden, die "wichtig für die Ermittlungen" seien, teilten die Behörden am Donnerstag in Moskau mit. Wo genau die Razzia stattfand und um welche Gegenstände es sich handelte, war zunächst unklar.

Bei den "Bekannten" handle es sich "um Staatsangehörige zentralasiatischer Länder", die in Kontakt mit dem mutmaßlichen Attentäter gestanden hätten, hieß es weiter. Die Behörden hatten den 22-jährigen am Dienstag unter anderem auf der Grundlage von DNA-Spuren als mutmaßlichen Täter identifiziert. Er soll seit 2011 in Russland gelebt und die russische Staatsbürgerschaft besessen haben.

Bei dem Selbstmordanschlag vom Montag wurden 13 Menschen getötet und 49 weitere verletzt. Am Mittwoch nahmen die Ermittler sechs Verdächtige aus zentralasiatischen Ländern fest, die "Terroristen" hätten anwerben wollen. Mit dem U-Bahn-Anschlag hatten diese Festnahmen den Ermittlern zufolge aber nichts zu tun. (APA, 6.4.2017)