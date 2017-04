"Nach dem Rechten sehen": Pröll kritisiert ORF-General

Im Interview auf news.at kritisiert der scheidende Landeshauptmann Alexander Wrabetz ORF noch einmal freien Lauf.

Wien – Nach dem "ZiB2"-Interview mit Armin Wolf lässt der scheidende Landeshauptmann Erwin Pröll noch einmal seinem Ärger über den ORF freien Lauf.

Im Video-Interviews auf news.at spricht Pröll über Journalismus, den ORF und dessen Strukturen. Journalismus sei in der Demokratie ein "ganz ganz wichtiger und wesentlicher Faktor", sagt Pröll. "Auch kritischer Journalismus." Und fügt hinzu: "Und manches Mal habe ich den Eindruck, dass der eine oder andere gar nicht merkt, welche Verantwortung er eigentlich am Weg in die Zukunft in der Demokratie hat". sagt Pröll.

"Gelenkter Journalismus"

"Ganz extreme Herausforderungen" sieht er "im gelenkten Journalismus. Gelenkter Journalismus ist eine Gefahr für die Demokratie. Wenn sich einige wenige zusammentun, um sich abzusprechen, wen machen wir morgen fertig, in welcher Art und Weise, wie skandalisiere ich in der Demokratie."

Darin sieht Pröll "eine ganz besondere Gefahr". Vor allem im ORF sieht Pröll "Ansätze für derartige Strukturen". Pröll: "Ich muss ganz offen sagen, ich verstehe den Generaldirektor des ORF nicht, weil er offensichtlich nicht imstande ist, solche Strukturen hintanzuhalten. Und da glaube ich, dass es notwendig ist, wenn das sich so weiter zeigt, auch mit anderen demokratischen Möglichkeiten im ORF nach dem Rechten zu sehen."

In der "ZiB2" am 27. März kam es zu einer hitzigen Debatte zwischen Pröll und Armin Wolf. Pröll verteidigte seine Privatstiftung und drohte dem ORF. (red, 6.4.2017)