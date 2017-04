Workshop im Zeichen des Groove

"Nordic Grooves" von 7. bis 12.4. in Heidenreichstein, öffentlicher Auftakt am Freitag mit Adele Neuhauser und Edi Nulz

Heidenreichstein – Ein Musikworkshop im Zeichen des Groove geht von 4. bis 12.4. erneut in der Waldviertler Burgstadt Heidenreichstein über die Bühne. Mit dabei hochkarätige Referenten wie Bassklarinettist Christoph Pepe Auer und Akkordeonist Christian Bakanic. An allen sechs Abenden gibt es öffentliche Konzerte. Zum Auftakt am Freitag begibt sich das punkige Kammer-Jazz-Trio Edi Nulz mit Adele Neuhauser auf die Spuren von Douglas Adams‘ "Die letzten ihrer Art". (glicka, 6.4.2017)