City-Check-In ab sofort auch für Aeroflot-Passagiere

Gepäcksaufgabe in Wien-Mitte ist nun auch für Reisende der russischen Fluglinie möglich

Viele Flugreisende, die per City-Airporttrain (CAT) zum Flughafen Wien reisen, können schon seit geraumer Zeit am Bahnhof Wien-Mitte bis zu 75 Minuten vor Abflug ihr Gepäck einchecken – vorausgesetzt, ihre Fluglinie bietet diesen Service an.

Ab nun ist dies auch für Aeroflot-Passiere möglich, teilte das Transportunternehmen in einer Aussendung mit. Der City-Check-In für Aeroflot-Flüge kann täglich von 9.00 bis 16.30 genutzt werden. (red)

Weiterlesen:

Diese Ideen sollen das Fliegen angenehmer machen