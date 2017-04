Israeli bei Attacke mit Auto im Westjordanland getötet

Angreifer festgenommen

Tel Aviv/Jerusalem – Bei einer Attacke mit einem Auto im Westjordanland hat ein Palästinenser indes einen Israeli getötet. Ein weiterer Israeli sei bei dem Angriff am Donnerstag in der Nähe der Siedlung Ofra verletzt worden, teilte die Armee mit. Der Angreifer habe mit seinem Auto an einer Kreuzung gezielt Menschen gerammt. Er sei anschließend überwältigt und festgenommen worden.

Seit Oktober 2015 sind bei einer Welle von Anschlägen mit Messern und Autos mehr als 40 Israelis getötet worden. Mehr als 280 Palästinenser kamen in dem Zeitraum ums Leben, die meisten wurden bei ihren eigenen Anschlägen erschossen. (APA, 6.4.2017)