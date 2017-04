Tag 2 der Royals in Wien: Musik, Wein und Pferde

Charles und Camilla besuchen einen Bio-Heurigen, den Musikverein und die SPanische Hofreitschule

Auch für den Donnerstag ist das Wien-Programm des Prince of Wales und der Duchess of Cornwall dicht: Geplant sind unter anderem Besuche im Musikverein und in der Spanischen Hofreitschule sowie bei einem Bioheurigen, wo sich das Paar über die österreichische Weinproduktion informieren wollte.

Österreich ist die letzte Station einer Reise, die Charles und Camilla zuvor auch nach Rumänien geführt hatte. Während der Prinz schon mehrmals hierzulande zu Gast war, ist es für die Herzogin die erste offizielle Visite in Österreich.

Charles und Camilla reisten am Mittwoch aus Rom zu ihrem Österreich-Besuch an. In der italienischen Hauptstadt standen zuvor noch Treffen mit Präsident Sergio Mattarella und Ministerpräsident Paolo Gentiloni auf dem Programm. Der britische Thronfolger stattete zudem dem Hauptquartier der Welternährungsorganisation (FAO) einen Besuch ab. Am Dienstag war das Paar von Papst Franziskus im Vatikan empfangen worden.

grafik: apa

Stardesignerin Westwood beim Wiener Staatsbankett

Rund 100 Gäste haben am Mittwochabend, am ersten Tag des royalen Wienbesuchs, am Staatsbankett für den britischen Thronfolger Prinz Charles in der Wiener Hofburg teilgenommen. Unter ihnen war auch die britische Stardesignerin Vivienne Westwood (75).

Privileged to meet @FollowWestwood at @vanderbellen dinner for TRH Prince of Wales & Duchess of Cornwall during #RoyalVisitAustria pic.twitter.com/ksNDN19i4L — Leigh Turner (@LeighTurnerFCO) April 5, 2017 "Es war mir eine Ehre, Westwood bei Van der Bellens Abendessen für den Prince of Wales und die Duchess of Cornwall zu treffen", schrieb der britische Botschafter Leigh Turner auf Twitter.

Die mit dem Tiroler Andreas Kronthaler liierte Modemacherin Westwood gilt als Mutter des Punk, hat aber keine Berührungsängste mit den Royals. Im Jahr 2006 wurde sie von Prinz Charles in den Ritterstand erhoben und darf sich seither "Dame" nennen lassen. Mit Charles teilt Westwood auch das Engagement für den Umweltschutz.

foto: apa/bundesheer/peter lechner Prinz Charles und Bundespräsident Alexander van der Bellen beim gestrigen Staatsbankett in der Wiener Hofburg.

Keine Diskussion über Brexit

"Das Wort Brexit ist nicht gefallen", berichtete der "Kurier"-Journalist Georg Markus in der "ZiB24" des ORF vom Staatsbankett. Man habe aber "deutlich gespürt, dass das eine Charmeoffensive Großbritanniens ist", stellte Markus den Besuch von Charles und Camilla in den aktuellen politischen Kontext rund um den EU-Austritt Großbritanniens.

Royals haben keine Sessel umgeworfen

Zwischenfall habe es bei dem Bankett anders als beim ersten Besuch Charles' vor 31 Jahren nicht gegeben. "Es ist kein Sessel umgeworfen worden", sagte Markus mit Blick auf den Fauxpas von Charles damaliger Ehefrau Lady Diana, die sich während einer Rede des Wiener Ex-Bürgermeisters Helmut Zilk erhoben und ihren Sessel umgestoßen hatte.

Am Bankett nahm auch die Ehefrau des verstorbenen Bürgermeisters, Dagmar Koller, teil. Ihre Befürchtung, Charles würde sie nach drei Jahrzehnten nicht wiedererkennen, habe sich nicht bewahrheitet, sagte Markus. Charles sei "sofort" auf Koller zugangen. "Sie haben sehr gelacht, alte Erinnerungen ausgetauscht." (APA, 6.4.2017)