Insider: Vivendi könnte Kontrolle über Telecom Italia übernehmen

Zwei Drittel des Aufsichtsrats sollen mit eigenen Leuten besetzt werden

Der französische Medienkonzern Vivendi strebt Insidern zufolge bei Telecom Italia die Mehrheit im Aufsichtsrat an und könnte somit die Italiener de facto kontrollieren. Auf der Hauptversammlung von Telecom Italia am 4. Mai wolle Vivendi zwei Drittel des Aufsichtsrats mit eigenen Leuten besetzen, sagten am Mittwoch zwei mit den Überlegungen vertraute Personen.

EU-Kommission informiert

Der französische Konzern, der mit 24 Prozent der größte Anteilseigner von Telecom Italia ist, habe die Europäische Kommission darüber vorsorglich informiert. Diese wolle bis zum 12. Mai darüber entscheiden, sagte ein Sprecher.

Mit der faktischen Kontrolle über den italienischen Telekomkonzern könnte Vivendi erneut Spekulationen schüren, Telecom Italia mit der Mediengruppe Mediaset von Silvio Berlusconi zusammenzuschließen, an der die Franzosen einen signifikanten Anteil halten. Bisher haben die Franzosen erklärt, Telecom Italia nicht zu kontrollieren. (APA, 6.4.2017)