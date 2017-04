Hazard schießt City ab, Chelsea mit großem Schritt Richtung Titel

Blues gewinnen Spitzenspiel 2:1 und bleiben sieben Punkte vor Totteham, das im Finish Swansea bezwingt

London – Chelsea hat in der englischen Fußball-Premier-League einen großen Schritt in Richtung Titelgewinn gemacht. Die Blues siegten im Spitzenspiel am Mittwoch gegen Manchester City dank Matchwinner Eden Hazard 2:1 (2:1) und liegen damit weiter sieben Punkte vor Verfolger Tottenham Hotspur, der (mit Kevin Wimmer auf der Bank) glücklich mit 3:1 (0:1) bei Swansea City gewann.

Liverpool musste hingegen beim 2:2 (1:1) gegen Bournemouth einen späten Ausgleich (87.) sowie einen Rückschlag einstecken, bleibt aber Tabellendritter. Drei Punkte sicherte sich Arsenal, nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg gab es ein 3:0 (0:0) im Londoner Derby gegen West Ham United. Damit verkürzten die Gunners bei einem ausgetragenen Spiel weniger den Rückstand auf den Tabellenvierten ManCity auf vier Punkte

An der Stamford Bridge war der belgische Nationalspieler Hazard mit seinen Saisontoren 12 und 13 (10., 35.) der entscheidende Mann für Chelsea. Dabei war der 26-Jährige unmittelbar vor seinem zweiten Tor mit einem Foulelfmeter an City-Keeper Willy Caballero gescheitert. Sergio Agüero (26.) sorgte nach einem schlimmen Fehlpass von Blues-Schlussmann Thibaut Courtois für den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Tottenham sah in Swansea lange wie der Verlierer aus, drehte durch die späten Tore von Dele Alli (89.), Heung-Min Son (90.+1) und Christian Eriksen (90.+4) den Rückstand durch Wayne Routledge (11.) aber noch in einen Sieg.

An der Anfield Road gelang Joshua King noch der Ausgleich für Underdog Bournemouth (87.). Philippe Coutinho (40.) und Divock Origi (59.) hatten für Liverpool zuvor den frühen Rückstand durch Benik Afobe (8.) umdrehen können. (red, 5.4. 2017)