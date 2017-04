Higuain trifft zwei Mal gegen Napoli, Juve im Cup-Finale

Titelverteidiger reicht 2:3 zum Aufstieg, Endspielgegner ist Lazio Rom

Neapel – Titelverteidiger Juventus Turin steht erneut im Finale der Coppa Italia. Dem Rekordpokalsieger reichte am Mittwoch im Halbfinal-Rückspiel beim SSC Neapel eine knappe 2:3 (1:0)-Niederlage, das Hinspiel hatte Turin mit 3:1 gewonnen. Im Finale am 2. Juni im Römer Olympiastadion ist Lazio Rom Gegner der Alten Dame. Das Team aus der Hauptstadt hatte den Stadtrivalen AS Rom ausgeschaltet.

Ex-Napoli-Star Gonzalo Higuain (32./59.) steuerte im Stadio San Paolo zwei wichtige Treffer für Juve bei, schoss die Gäste zweimal in Führung. Marek Hamsik (53.), Dries Mertens (61.) und Lorenzo Insigne (67.) ließen Neapel hoffen, letztlich fehlten den Gastgebern aber zwei Treffer, um das Aus abzuwenden.

Die Roma hatte ihr Halbfinal-Rückspiel gegen Lazio am Dienstag zwar mit 3:2 (1:1) gewonnen, konnten das 0:2 aus dem Hinspiel aber nicht mehr wettmachen. "AS Rom gewinnt, Lazio feiert", kommentierte die römische Tageszeitung Il Messaggero.

Viel Lob erntete Torschütze Ciro Immobile, den die Gazetten als "Derby-Kaiser" würdigten. Allein in diesem Jahr erzielte der 27-Jährige bereits 12 Tore. Er widmete seinen Treffer im Rückspiel dem Coach Filippo Inzaghi, der am Mittwoch 41 Jahre alt wurde. (sid, 5.4. 2017)