Leipzig kommt Champions League immer näher

Red Bull siegt in Mainz auch dank Sabitzer-Treffer 3:2 und sichert Platz zwei ab – Lebenszeichen von Ingolstadt mit Erfolg im Abstiegsderby bei Ausburg

Mainz – RB Leipzig marschiert mit Riesenschritten Richtung Champions League. Zum Abschluss der englischen Woche gewann der Neuling am 27. Spieltag der deutschen Bundesliga 3:2 (0:0) beim FSV Mainz und hielt damit das drittplatzierte 1899 Hoffenheim auf Distanz. Leipzig weist nach seinem 17. Saisonsieg 55 Punkte auf und liegt damit zehn Zähler hinter dem souveränen Tabellenführer und Titelverteidiger Bayern München.

Dagegen musste Hertha BSC im Kampf um einen Europacup-Platz einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Die Berliner kassierten am Mittwochbei Borussia Mönchengladbach eine 0:1 (0:1)-Niederlage und blieben auch im siebten Auswärtsspiel in Folge ohne einen Punkt. Die Gladbacher rückten bis auf vier Punkte an die Hertha heran, die mit 40 Zählern Platz sechs belegt.

38 Zähler weist Aufsteiger SC Freiburg nach dem 1:0 (0:0) beim VfL Wolfsburg auf, der seinerseits im fünften Spiel unter seinem neuen Trainer Andries Jonker die erste Niederlage kassierte. Mit 30 Punkten hängen die Niedersachsen nach wie vor im Tabellenkeller fest. Für Freiburg machte Florian Niederlechner (78.) den elften Saisonsieg und wohl auch den Klassenerhalt perfekt.

Schlusslicht SV Darmstadt kann nach einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Bayer Leverkusen zwar schon für die 2. Liga planen, der ebenfalls schon totgesagte FC Ingolstadt gab dagegen mit 3:2 (2:0) im Kellerduell beim FC Augsburg ein Lebenszeichen von sich und verkürzte damit den Rückstand auf den vom Gegner belegten Relegationsplatz auf vier Punkte. Den Führungstreffer der Ingolstädter durch Sonny Kittel (24.) legte der junge Österreicher Kevin Danso unglücklich per Kopf auf. Danso spielte in der Augsburger Dreierkette rechts ebenso durch wie auf der anderen Seite Martin Hinteregger.

In Mainz trafen Marcel Sabitzer (48.), Jungnationalspieler Timo Werner (52.) und Naby Keita (81.) für Leipzig. Jairo Samperio (69., Foulelfmeter) machte die Partie zwischenzeitlich ebenso noch einmal spannend wie am Ende noch einmal Yoshinori Muto (90.+1). Die Mainzer, bei denen Trainer Martin Schmidt mehr den je um seinen Job bangen muss, verloren in der 89. Minute zudem noch Jean-Philippe Gbamin durch eine Rote Karte. Sportchef Rouven Schröder gab dem Schweizer allerdings zumindest mit Blick auf das kommende Spiel beim SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) eine Jobgarantie. "Martin wird in Freiburg unser Trainer sein", sagte Schröder.

Jubeln durfte dagegen Tayfun Korkut, der im fünften Anlauf seinen ersten Sieg als Trainer von Bayer Leverkusen feierte. Julian Brandt (15.) und Kevin Volland (56.) machten den Sieg der Werkself perfekt, die zumindest mit einem Auge weiter Richtung Europa League schielen darf. Julian Baumgartlinge war bei Bayer über 90 Minuten im Einsatz.

Mainz willig und besser

Die 26.379 Zuschauer in der Mainzer Arena sahen zu Beginn engagierte Gastgeber, die den Ernst der Lage offenbar erkannt hatten. Der FSV ging hohes Tempo, und Gbamin sorgte in der 7. Minute per Freistoß zum ersten Mal für Gefahr.

Auch nach dieser Szene bestimmten die Mainzer, die ohne Gaetan Bussmann, Emil Berggreen und den gesperrten Danny Latza auskommen mussten, das Geschehen. Levin Öztunali hatte die Führung auf dem Fuß, wurde aber abgeblockt (12.). Von den Leipzigern, bei denen Werner nach seinem auskurierten Muskelfaserriss in der 41. Minute eingewechselt wurde, war in der ersten Viertelstunde nicht viel zu sehen.

In der 21. Minute hätte Spielmacher Bojan Krkic eigentlich die Mainzer Führung erzielen müssen, das frühere "Wunderkind" schob den Ball aber neben das am Tor. Drei Minuten später war es erneut Gbamin, der aus der Distanz Maß nahm – der abgefälschte Schuss strich knapp am Pfosten vorbei.

Die Leipziger wurden erst nach 25 Minuten etwas stärker. Yussuf Poulsen sorgte bei einem Konter für einen Hauch von Gefahr (27.). Diese etwas bessere Phase der Gäste dauerte allerdings nicht lange an, der FSV übernahm wieder das Kommando – Öztunali konnte eine weitere Möglichkeit nicht nutzen (34.).

Hasenhüttl reagierte noch vor der Pause auf die schwache Vorstellung seiner Mannschaft und brachte den offensiven Werner für den von einem Platzverweis bedrohten Innenverteidiger Dayot Upamecano (41.).

Tore, die man nicht schießt...

Nach dem Seitenwechsel kam es aus Mainzer Sicht wie es kommen musste – die mangelhafte Chancenverwertung wurde durch das siebte Saisontor Sabitzers betraft. Kurz darauf erhöhte Werner mit seinem 15. Saisontreffer. Die Gastgeber waren sichtlich geschockt, Leipzig hatte nun alles weitgehend im Griff.

Das änderte sich erst, als Diego Demme den Mainzer Giulio Donati im Strafraum zu Fall brachte und Samperio den verhängten Penalty einhängte. In der 73. Minute hätte der eingewechselte Japaner Muto fast den Ausgleich erzielt, sein Kopfball landete an der Außenstange. Neben Sabitzer spielte auch Stefan Ilsanker aufseiten der Sieger durch.

Hasenhüttl: "Ich bin sehr froh, dass wir dieses sehr hitzige und enge Spiel für uns entscheiden konnten. Es war sehr schwer gegen einen Gegner, der ums Überleben kämpft."(sid, red, 5.4. 2017)