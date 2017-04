Oft überschrittene "rote Linie" in Syrien

Der Chemiewaffeneinsatz am Dienstag in Khan Sheikhun war nicht der erste im Syrien-Krieg. Daran, dass ein Regime-Angriff im Spiel war, gibt es keinen Zweifel. Die Details sollen in einer Untersuchung geklärt werden

Damaskus / New York / Wien – Die internationalen Stellungnahmen zum Giftgasangriff in der syrischen Stadt Khan Sheikhun am Dienstag waren zunächst keine konkreten Schuldzuweisungen für die monströse Tat: Seriöserweise ist so etwas ohne jede Untersuchung und Überprüfung nicht möglich. Aber der Tenor war dennoch klar und in diesem Sinn eindeutig: Das syrische Regime ist für den Krieg in Syrien verantwortlich, und ein Regime-Angriff steht auch hinter diesem Desaster.

Selbst wenn die russische Behauptung wahr sein sollte, dass sich die chemischen Substanzen – vielleicht das Nervengas Sarin – in Rebellenbesitz befanden, so sagt das nichts darüber aus, mit welcher Absicht das Regime das fragliche Waffendepot bombardieren ließ. Wenn dort C-Waffen aus alten Beständen waren, wusste das Regime vielleicht Bescheid.

Im Uno-Sicherheitsrat

Die Konstellation vor der Uno-Sicherheitsratssitzung in New York am Mittwoch, in der eine neue Syrien-Resolution diskutiert werden sollte, war schwierig: Gegen eine in der Resolution geforderte Untersuchung kann auch Russland nicht sein, wenn es von der eigenen Darstellung überzeugt ist. Aber Moskau dürfte dem von den USA, Großbritannien und Frankreich vorgelegten Text nicht zustimmen, wenn er eine, wie es Moskau sieht, Vorverurteilung des Regimes für die Tat enthält.

Die Schuldzuweisungen trafen indes nicht nur Bashar al-Assad, mit dessen einstweiligem Verbleib an der Spitze Syriens sich US-Präsident Donald Trump ja abgefunden zu haben scheint. Eine deutsche Regierungssprecherin betonte, dass ohne die andauernde Unterstützung Assads durch Russland und Iran schon längst wirkliche Friedensverhandlungen geführt worden wären.

Obama ist schuld

Ein anderes "blame game" spielt hingegen Trump: In einer Erklärung nannte das Weiße Haus die Geschehnisse eine Folge der "Schwäche und Unentschlossenheit" von Ex-US-Präsident Barack Obama. Damit ist gemeint, dass Obama 2013 auf einen Chemiewaffeneinsatz, der dem Regime zugeschrieben wurde, nicht militärisch reagierte. Die Ironie der Geschichte ist, dass Trump Obama damals per Twitter aufforderte, er solle nicht eingreifen: Syrien ginge die USA nichts an.

Im Einklang mit der US-Verteidigungsstrategie von 2012, die die Eindämmung von Massenvernichtungswaffen als Priorität bezeichnete, hatte Obama eine "rote Linie" gezogen, nach deren Überschreiten die USA in Syrien militärisch intervenieren würden: eben den Einsatz von Chemiewaffen. Am 21. August 2013 wurde in der Oase Ghouta östlich von Damaskus mithilfe von Boden-Boden-Raketen Sarin eingesetzt, nach US-Überzeugung vom Regime.

Obwohl er aus den eigenen Reihen zu einer Intervention gedrängt wurde, blies Obama jedoch den US-Angriff ab, nachdem sich Assad nach russischer Vermittlung bereit erklärt hatte, die syrischen Chemiewaffen und die dazugehörigen Produktionsanlagen abrüsten zu lassen. Dieser langwierige Prozess begann im Herbst 2013. Immer wieder wird jedoch das Regime beschuldigt, Waffenbestände zurückgehalten zu haben.

Die in Den Haag ansässige OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons), die 2013 den Friedensnobelpreis erhielt, etablierte für Syrien eine stehende Fact Finding Mission (FFM), die verdächtige Einsatzfälle untersucht. Sie liefert die Basis für die Arbeit des Joint Investigative Mechanism (JIM) von OPCW und Uno, den der Uno-Sicherheitsrat 2015 schuf. Diese Stellen werden sich auch mit den neuen Vorfällen befassen.

Chemiewaffenkonvention

Syrien hatte stets als eines der Länder mit den weltweit größten Arsenalen an Chemiewaffen gegolten. Es wurde ab den 1970er-Jahren mit sowjetischer und ägyptischer Hilfe aufgebaut. Im Herbst 2013 trat Syrien der Chemiewaffenkonvention bei. Im Nahen Osten befinden sich jedoch zwei Staaten, die noch immer nicht dabei sind: Ägypten und Israel, das 1993 den Vertrag unterzeichnet, aber nie ratifiziert hat. Für beide Staaten hat der Nichtbeitritt heute mehr politische als praktische militärische Gründe.

Der Irak, der im Krieg gegen den Iran und auch gegen seine eigene kurdische Bevölkerung (Halabja 1988) massiv Giftgas eingesetzt hatte, trat 2009 bei. Das erste arabische Land, das Chemiewaffen benutzte, war jedoch Ägypten, im Jemen-Krieg der 1960er-Jahre.

Der Satz "I am strongly in favour of using poisonous gas" stammt jedoch von einem Europäer. Der damalige "Secretary of State for Air" Winston Churchill empfahl den Einsatz gegen "uncivilised tribes", unzivilisierte Stämme. Ein Giftgaseinsatz gegen die arabische Revolte im Irak 1920 ist jedoch nicht gesichert. Dagegen hatte er bei der "zweiten Schlacht von Gaza" 1917 im Ersten Weltkrieg tatsächlich stattgefunden: Die Gase wurden jedoch vom warmen Wind sofort verweht; die Türken, gegen die die Briten kämpften, merkten nichts davon. (Gudrun Harrer, 5.4.2017)