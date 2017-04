TV- und Radiotipps für Donnerstag

Riverbanks – Eine Liebe in Zeiten der Flucht (GR 2015, Panos Karkanevatos) Das Drama spielt am Grenzfluss Evros, der die Türkei von Griechenland trennt. Hier schleust die junge Cryssa Flüchtlingskinder nach Griechenland. Im Rucksack der Kinder befinden sich Drogen. Der griechische Soldat Yannis verliebt sich in Cryssa. Sie wollen gemeinsam flüchten. Bis 0.05, Arte

Im Brennpunkt: Erwin Pröll – Der Macher und Josef Pühringer – Der Arbeiter In zwei ÖVP -Kernländern gehen in diesem Frühjahr zwei ungewöhnlich lange Politikerkarrieren zu Ende: Nach jeweils mehr als 20 Jahren an der Macht treten der oberösterreichische Landeshauptmann Josef Pühringer und sein niederösterreichischer Amtskollege Erwin Pröll zurück. Beide haben in diesen Jahrzehnten deutliche Spuren in ihren Ländern hinterlassen. Es gab aber auch Kritik. Roland Adrowitzer beleuchtet das politische und gesellschaftliche Wirken der beiden Landeshauptleute. Bis 21.15, ORF 3

Radiotipps für Donnerstag

15.00 MAGAZIN

Connected Christian Stipkovits und Christoph Sepin aus der Spielkulturredaktion geben sich in der vierten Ausgabe der Spielekammerl-Show eine Games-Session vor der Webcam und begrüßen das österreichische Elektronikmusiktrio Powernerd. Bis 19.00, FM4

18.25 MAGAZIN

Journal-Panorama: Trastevere – Ein Dorf mitten in Rom Der römische Stadtteil ist bei Touristen sehr beliebt. Trastevere hat sich mit seinen kleinen alten Häusern in den verwinkelten Gassen und den vielen Originalen, die hier noch leben, einen gewissen Charme bewahrt. Am Wochenende mutiert der Bezirk zur Partyzone. Jan-Christoph Kitzler war dort unterwegs. Bis 18.55, Ö1

19.06 MAGAZIN

Dimensionen: Virtuell und real – Diese Reise verändert dich Virtual Reality lässt Fantasie und Wirklichkeit näher aneinanderrücken. Aber was Psyche und Körper in der virtuellen Welt erleben, wirkt nach. Soll man diesen Effekt fürchten oder nutzen? Anneke Meyer hat recherchiert. Bis 19.30, Ö1

20.00 MUSIK

Opernabend: "Rigoletto" von Giuseppe Verdi Eine Aufnahme von 1988 mit Daniela Dessì, Giorgio Zancanaro, Vincenzo la Scola, Paata Burchuladze, Martha Senn. Es spielt das Coro e Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Bis 22.00, Radio Klassik Stephansdom

21.00 INTERVIEW

Im Gespräch: Michael Sturminger Call me God. The final speech of a resigning dictator, for organ, electronics, one actor and one singer heißt die neue Opernarbeit des österreichischen Regisseurs Michael Sturminger. Im Gespräch mit Renata Schmidtkunz erzählt er unter anderem über sein künstlerisches Schaffen und sein Elternhaus. Bis 22.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 6.4.2017)