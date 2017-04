Baugruppen: Arbeit an baulicher und sozialer Substanz

Für Dörfler ist Lainers architektonisches Konzept voll aufgegangen: "Unser Projekt ist gut geglückt. Es gab in all den Jahren nur drei Besitzerwechsel."

Die Fabrikräume mit ungewohnten vier Metern Höhe erlaubten ungewöhnliche Raumnutzungen. "Es gibt Wohnungen mit geschwungenen Mauern, Badezimmer in Form einer Schnecke, manche im Halbstock eingebaut, und farbige Innenwände im Haus", sagt Sieglinde Dörfler. Rüdiger Lainer wollte einerseits "aus Respekt vor der Geschichte" mit der Substanz des Hauses schonend umgehen, anderseits musste er technische Funktionen in die Räume integrieren. "Wenn alle sagen, das ist von den Kosten her nicht umsetzbar, dann müssen wir etwas finden, damit es umsetzbar ist. Badezimmer, WCs, Küchen haben wir deshalb als Funktionseinheiten konzipiert und als Implantate eingesetzt."

Der Einstieg in die Konzeptionsphase verlief für die Gruppe überraschend: "Rüdiger Lainer wollte, dass wir in freier Phantasie entwickeln, wie wir unsere Wohnungen gestalten wollen", erinnert sich Dörfler. "Ich habe gesagt", erzählt Lainer, "versucht euch vorzustellen, wie ihr gerne leben würdet. Nicht im Sinn von Räumen, sondern: wie lebe ich von Träumen, von Geschichten, etwa: würde ich gerne fliegen können? Schreibt Gedichte, Geschichten oder zeichnet Bilder. Entwerft die Vision einer zukünftigen Welt, die farbig genug ist, um erstrebenswert zu sein, aber vage genug ist, um Potential für konkrete Entwicklung zu besitzen."

Zu dieser Serie

In vielen europäischen Städten kündigt sich ein urbaner Aufbruch an. Der Wunsch einer wachsenden Zahl von Bürgerinnen und Bürgern; an der Gestaltung "ihrer" Stadt teilhaben zu wollen, wird immer deutlicher artikuliert. Der Wille zur Partizipation reicht von der Gestaltung des öffentlichen Raumes und des eigenen Wohnhauses bis hin zur "Eroberung der Stadt". Anhand von zehn unterschiedlichen Wohnprojekten in Wien wird dargestellt, wie Partizipation organisiert sein muss, soll sich gemeinschaftliches Wohnen nicht bloß auf das Wohnhaus beschränken, sondern darüber hinaus auch in die unmittelbare Umgebung, in das "Grätzel" und den Bezirk ausstrahlen.

