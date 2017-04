Studie: Progesteron-Behandlung könnte sexuelle Orientierung des Kindes beeinflussen

Studienleiterin June Reinisch fasst die Ergebnisse mit folgenden Worten zusammen: "Wir haben herausgefunden, dass Progesteron scheinbar mit einer erhöhten nichtheterosexuellen Selbstidentifikation, einer erhöhten Anziehungskraft zum selben Geschlecht oder zu beiden Geschlechtern sowie mit gleichgeschlechtlichem Sexualverhalten in Verbindung steht." Sie fügt hinzu: "Das unterstreicht die Wahrscheinlichkeit, dass pränataler Kontakt mit Progesteron eine Langzeitwirkung auf das menschliche Sexualverhalten hat."

Beteiligt ist es außerdem an der neuralen Entwicklung, der Produktion anderer Sexualhormone sowie von Steroidhormonen. Letztere sind wiederum für die Regulation von Stresshormonen, Entzündungen und Stoffwechsel mitverantwortlich.

In bis zu 24,2 Prozent der Fälle hatten die Befragten bereits sexuelle Erfahrungen mit dem gleichen Geschlecht gesammelt. 29,4 Prozent fühlten sich zum selben Geschlecht hingezogen, 17,6 Prozent zu beiden Geschlechtern. Alle Männer und Frauen hatten außerdem höhere Werte, was die Anziehung zu Männern betraf.

Das konkrete Ergebnis: Männer und Frauen, deren Mütter mit Progesteron behandelt worden waren, beschrieben sich selbst weniger häufig als heterosexuell. Im Gegensatz dazu gab jeder fünfte Teilnehmer aus dieser Gruppe an, eine andere sexuelle Orientierung zu haben.

Zu dem Zeitpunkt, als sie über ihre sexuelle Orientierung, Selbstidentifikation und Anziehungskraft durch das andere Geschlecht sowie über ihre bisherigen sexuellen Erfahrungen befragt wurden, waren alle Teilnehmer in den Mittzwanzigern.

Die jeweils 17 Männer und 17 Frauen wurden ausgewählt, da ihre Mütter ausschließlich das Progesteron Lutocyclin erhalten hatten, um einer Fehlgeburt vorzubeugen. Sie wurden mit einer Kontrollgruppe verglichen, deren Mitglieder vor der Geburt keinerlei Hormonbehandlung ausgesetzt waren. Ansonsten stimmten ihre Daten aber mit jenen der Studienteilnehmer in 14 wichtigen physischen, medizinischen und sozioökonomischen Faktoren überein.

Für die Studie untersuchten die Wissenschafter die sexuelle Entwicklung von 34 Däninnen und Dänen, deren Mütter mit Gelbkörperhormon behandelt worden waren. Das Ergebnis wurde in dem Springer-Journal "Archives of Sexual Behavior" veröffentlicht .

Zur Studie:

Archives of Sexual Behavior: Prenatal Exposure to Progesterone Affects Sexual Orientation in Humans

