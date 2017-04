"Spider-Man"-Spiel für PS4 soll noch 2017 erscheinen

Der Spinnenmann soll laut Marvel noch heuer die Straßen New Yorks aufräumen

Insomniacs "Spider-Man"-Spiel für PlayStation 4 soll noch dieses Jahr auf den Markt kommen. Dies bestätigte Ryan Penagos, Executive Editor von Markenrechteinhaber Marvel Digital Media, im Zuge eines Livestreams. Sony fungiert hierbei als Herausgeber.

Vorgestellt wurde das Spiel vergangenen Sommer auf der E3 2016. Seither war allerdings nichts mehr von "Spider-Man" zu hören.

Peter Parker, Superheld

"Das ist ein etwas älterer Peter Parker, der meisterhafter in der Kunst des Kämpfens geworden ist, und die großen Verbrecher in New York City bekämpft. Zur selben Zeit kämpft er damit, sein chaotisches persönliches Leben und seine Karriere unter einen Hut zu bekommen. Alles, während neun Millionen New Yorker ihm ihre Sicherheit anvertrauen", hieß es damals von Seiten der Entwickler. Neben den typischen Fähigkeiten, wie Spinnennetze zu schießen oder sich durch Häuserschluchten zu schwingen, haben die Entwickler das Repertoire des Superhelden erweitert und so etwa Parkour-Elemente eingebracht. Zudem könne man als Retter in der Not mit der Umwelt interagieren und seine neuen Kampftechniken in originalgetreuen Kulissen unter Beweis stellen. (red, 5.4.2017)