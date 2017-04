Weltraumbahnhof Kourou von Demonstranten blockiert

Protest gegen Wirtschaftsprobleme: "Ariane-Raketen bleiben am Boden, solange Guyana nicht abhebt"

Kourou – Aus Protest gegen soziale und wirtschaftliche Probleme in Französisch-Guayana haben Demonstranten das Gelände der französischen Raumfahrtagentur (CNES) in Kourou blockiert. Tausende Bewohner des französischen Übersee-Gebiets in Südamerika versammelten sich am Dienstagabend vor den Toren des Weltraumbahnhofs, von dem die Ariane-Raketen der Europäischen Raumfahrtagentur starten.

In dem Überseegebiet mit rund 250.000 Einwohnern sind mehr als 40 Prozent der Menschen unter 25 Jahre arbeitslos. Die Protestführer beklagen, 30 Prozent der Bevölkerung hätten keinen Zugang zu Trinkwasser oder zu Elektrizität. Die Protestbewegung unter dem Namen "Pou La Gwiyann dekole" ("Damit Guayana abhebt") fordert von der Regierung in Paris mehr Autonomie und Investitionen in Milliardenhöhe.

Druckmittel

Einer der Aktivisten, Mickael Manse, sagte, die Ariane-Raketen würden "am Boden bleiben, solange Guayana nicht abhebt". Wegen der seit zwei Wochen dauernden Proteste und Streiks musste ein geplanter Start in Kourou bereits wiederholt verschoben werden.

Der französische Präsident Francois Hollande stellte den Demonstranten am Mittwoch einen weiteren "Dialog" in Aussicht. Die Regierung hatte der Protestbewegung am Wochenende Investitionen in Höhe von gut einer Milliarde Euro zugesagt.

Das reicht den Demonstranten aber nicht aus. Sie fordern mitten im französischen Präsidentschaftswahlkampf mehr Geld und eine weitreichende Autonomie. Paris lehnt dies mit der Begründung ab, dass die Bewohner 2010 in einem Referendum mehrheitlich gegen mehr Selbstbestimmungsrechte votiert hatten. (APA, 5. 4. 2017)