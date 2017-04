Globaler Raucheranteil schrumpft, Todesfälle steigen

Ein Sechstel der Weltbevölkerung raucht. Mehr als jeder zehnte Tod ist durch Rauchen verursacht. Das belegt eine aktuelle Studie

Weltweit rauchen nahezu eine Milliarde Menschen. Der Anteil der Raucher und Raucherinnen an der weltweiten Gesamtbevölkerung schrumpft. Er ist zwischen 1990 und 2015 um fast ein Drittel auf 15,3 Prozent zurückgegangen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "Global Burden of Disease" mit Daten aus dem Jahr 2015, die im Fachmagazin "Lancet" erschienen ist.

Den Rückgang begründet sie damit, dass viele Länder mittlerweile den Kampf gegen das Rauchen aufgenommen haben. Gleichzeitig gibt es aber – bedingt durch das stetige Bevölkerungswachstum – mehr Raucher und Raucherinnen auf der Welt.

Griffen im Jahr 1990 noch 870 Millionen Menschen täglich zur Zigarette, waren es im Jahr 2015 schon 933 Millionen. Das ist ein Plus von etwa sieben Prozent. Dabei sind global gesehen die deutliche Mehrheit der Raucher Männer. Jeder vierte (25,0 Prozent) raucht regelmäßig, aber nur 5,4 Prozent der Frauen. In Österreich ist der Unterschied kleiner: Die Männer liegen hierzulande mit einer Raucherquote von 30 Prozent knapp über dem globalen Schnitt, die Frauen mit einem Anteil von 23 Prozent deutlich darüber.

Zunahme der Todesfälle

Mehr als jeder zehnte Tod ist durch Rauchen verursacht. Damit ist Rauchen nach wie vor eine der führenden Risikofaktoren, um krank zu werden und vorzeitig zu sterben. "Den Berechnungen der Studie zufolge sind aktuell etwa 6,4 Millionen Todesfälle weltweit auf das Rauchen zurückzuführen, im Vergleich zum Jahr 2005 entspricht das einem Anstieg um fast fünf Prozent", sagt Ute Mons, Leiterin der Stabsstelle Krebsprävention des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg, die zugleich WHO-Kollaborationszentrum für Tabakkontrolle ist.

Deutschland gehört der Studie zufolge zu den zehn Ländern mit der höchsten Anzahl an Raucherinnen und Rauchern (absolut, nicht relativ bezogen auf die Bevölkerung ab einem Alter von zehn Jahren): 19,4 Prozent der Mädchen und Frauen sowie 25,2 Prozent der Jungen und Männer konsumieren in Deutschland täglich irgendeine Form von Tabak.

EU-Vergleich: Österreich ist Schlusslicht bei Prävention

Dass die globalen Todesfallzahlen trotz leicht sinkender Raucheranteile steigen, sei auf die demographische Alterung der Bevölkerung zurückzuführen. Ein Phänomen, das Ute Mons auch in Deutschland beobachtet: "Die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er- und 1960er-Jahre, von denen vergleichsweise viele zur Zigarette gegriffen haben, kommen jetzt in ein Alter, in dem das Risiko für tabakbedingte Erkrankungen besonders hoch ist, was zu einem Anstieg der tabakbedingten Todesfälle führen wird", so Mons.

Die sogenannte Tobacco Control Scale, die Teil der Tabakpräventionstabelle der Europäischen Krebsliga ist, werden die Tabakpräventionsmaßnahmen auf staatlicher Ebene bewertet. Hier nimmt Österreich unter allen 32 europäischen Nationen den letzten Tabellenplatz ein. Deutschland liegt auf dem vorletzten Platz. Sven Schneider, Leiter der Forschungsabteilung Kindergesundheit am Mannheimer Institut für Public Health, Sozial- und Präventivmedizin, Universität Heidelberg, spricht im deutschen Fall von einer verantwortungslosen Haltung der Politik: "Deutschland ist das einzige Land in der Europäischen Union, in der Außenwerbung – also Plakatwerbung, Werbung und Bushaltestellen usw. – noch erlaubt ist. Damit werden vor allem Jugendliche angesprochen."

Warnung vor E-Zigarette

Zudem warnt er vor einer "technischen Revolution", die sich gegenwärtig hinsichtlich der Verbreitung der E-Zigaretten vollziehe: "Mit der E-Zigarette wird der Tabakmarkt zum Nikotinmarkt", sagt der Mediziner. Besonders gefährlich sei diese Entwicklung, weil zunehmend Jugendliche und junge Erwachsene, die bisher nie eine Tabakzigarette in der Hand hielten, nikotinhaltige E-Zigaretten konsumieren würden. Schneider: "Mit der E-Zigarette hat die Industrie nun eine Produktrevolution in den Händen, mit der der Suchtstoff Nikotin auf einfachste Weise weltweit Milliarden Menschen zugänglich gemacht werden kann."

Die Untersuchung "Global Burden of Disease" wurde 1992 von der Harvard School of Public Health, der Weltgesundheitsorganisation und der Weltbank ins Leben gerufen. Ziel des Projekts ist es Entwicklungen international zu vergleichen und die jeweiligen Regierungen in ihrer gesundheitspolitischen Ausrichtung zu unterstützen. (red, APA, 6.4.2017)