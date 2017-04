Wiener Kindergärten: Verein Oase des Kindes insolvent

37 Gläubiger sind betroffen, der Verein hatte zuvor die Standorte des Unternehmens Alt-Wien übernommen

Wien – Der Verein Oase des Kindes, der aktuell acht Kindergartenstandorte in Wien betreibt, hat Insolvenz angemeldet. Am Mittwoch wurde am Handelsgericht Wien der Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt, teilten die Gläubigerschutzverbände Creditreform, Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870) und Alpenländischer Kreditorenverband (AKV) mit.

Von der Insolvenz sind 37 Gläubiger und 62 Arbeitnehmer betroffen. Über die Höhe der Passiva ist noch nichts bekannt.

Alt-Wien übernommen

Dem Verein, der Standorte des insolventen Unternehmens Alt-Wien übernommen hatte, wurden Ende Februar die Förderungen gestrichen. Die Stadt Wien warf Obmann Robert Wrabel vor, die Stadt bewusst über die Fördervoraussetzungen getäuscht zu haben.

Eine Fortführung werde vorerst nicht angestrebt, ob eine Übernahme durch Interessenten avisiert ist, könne im derzeitigen Verfahrensstadium noch nicht abschließend beurteilt werden, hieß es in der Aussendung des AKV. Laut einer Stellungnahme auf der Webseite von Oase des Kindes gibt es für alle Standorte Interessenten. "Wir hoffen, dass der Masseverwalter die Standorte raschestmöglich abgibt, wir haben für alle Standorte Angebote vorliegen, einige sind auch schon übergeben", so Wrabel. (APA, 5.4.2017)