Irmgard Griss: "Würde mich modisch gern mehr trauen"

foto: irina gavrich

Nina Hartmann: "Shoppen funktioniert nie nach Plan"

Die rosarote Lederjacke auf dem Foto ist eines meiner Lieblingsstücke mit einer ganz besonderen Geschichte. Auf der Rückseite der Jacke ist ein Einhorn zu sehen. Ich habe das Stück an einer Verkäuferin in einem Geschäft gesehen, und sie ist mir sofort ins Auge gestochen. Darauf angesprochen hat mir die Frau erzählt, dass sie von der Marke Tigha ist. Im Internet konnte ich sie nicht aufstöbern und hab sie dann einfach vergessen. Kurze Zeit später bin ich zum ersten Mal operiert worden und war sehr aufgeregt. Nachdem alles vorbei war, begab ich mich noch einmal auf die Suche nach der Jacke und hab sie schließlich gefunden. Mit ihr hab ich mich belohnt, sie ist sozusagen meine Tapferkeitsjacke. Es gibt immer einen Grund, sich etwas zu gönnen.

Mit mir und der Mode ist das so eine Sache. Shoppen ist nicht wirklich meins, weil ich nie das finde, was ich eigentlich suche. Brauche ich einen Wintermantel, komme ich mit Sneakers heim – und umgekehrt. Will eine Freundin, dass ich sie beim Einkaufen begleite, findet sie nichts, ich aber schon. Shoppen funktioniert bei mir also nie nach Plan. Am liebsten gehe ich in Geschäfte wie G-Star, Turek oder Bernhart im ersten Bezirk. Ich mag es aber auch, etwas im Urlaub zu kaufen. Das hält dann nicht nur als Gewand her, sondern auch als schöne Erinnerung.

Vom Stil her bin ich eher sportlich-leger unterwegs. Modezeitschriften oder Trends sind mir egal. Ich unterwerfe mich so etwas nicht. Ich trage zum Beispiel immer noch Hüfthosen, dabei sind die doch out, oder? Oder sind sie schon wieder in? Soll mir auch recht sein. Ich mag keine Hosen, die bis zum Bauchnabel reichen. Mir liegt der Stilbruch am Herzen, der Mix. Das heißt, ich kombiniere ein süßes Kleid mit Biker-Boots oder etwas Schickes mit Sneakers. Die zu den Schuhen passende Tasche wird man bei mir nicht finden. Ebenso Ballerinas. An anderen Frauen find ich Ballerinas okay, an mir selbst find ich sie komisch. Würde ich mir nie kaufen. Auch keine Birkenstock."

Nina Hartmann ist Kabarettistin und derzeit mit ihrem Programm "Schön, dass es mich gibt" sowie mit der Dating-App-Komödie "Match me if you can" unterwegs.