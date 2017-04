Erfolgreich dank kompetentem Personal

Armbandmanufaktur HIRSCH vertraut seit 20 Jahren aufs AMS

Ein neuer Job mit 55 Jahren? Mit Unterstützung des AMS Klagenfurt hat es Waltraud Korenjak geschafft und ihren Platz in der Versandabteilung der Armbandmanufaktur HIRSCH gefunden. Dort werden hochwertige Armbänder aus Leder hergestellt. Mit Sitz in Klagenfurt und Kundinnen sowie Kunden in über 80 Ländern zählt das Familienunternehmen zu den ganz großen in der Branche. Waltraud Korenjak ist nun eine von 420 Beschäftigten, die zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

Spannende Vielfalt

"Wir stehen für hohe Qualität. Diese sichern wir durch kompetentes Personal. Die Armbandproduktion ist kein Lehrberuf. Also bilden wir selbst aus und suchen Personen mit handwerklichem Geschick – das Alter spielt dabei keine Rolle. Mit dem AMS haben wir bei der Herausforderung, geeignetes Personal zu finden, immer einen qualifizierten Ansprechpartner", betont Cornelia Ofner-Unterkofler, Personalverantwortliche bei HIRSCH.

Seit 20 Jahren arbeitet HIRSCH mit dem AMS Klagenfurt zusammen, nützt vor allem das Service der Personalvorauswahl. AMS-Berater Günther Pleyer ist von der Vielfalt der Stellen begeistert: "Diese macht die Zusammenarbeit enorm spannend. Wir suchen mit HIRSCH für 40 verschiedene Berufe Personal. Auch Unterstützungsangebote wie die Beschäftigungsinitiative 50+ nützt das Unternehmen. Älteren Arbeitsuchenden wie Waltraud Korenjak wird damit der Berufseinstieg erleichtert. Sie ist froh über die neue Chance: "Mir gefällt das familiäre Umfeld im Betrieb. So einen Zusammenhalt habe ich noch nicht oft erlebt."