Corinna Milborn steigt in Geschäftsleitung von ProSiebenSat1Puls4 auf

Infochefin ab sofort auch im Management der Sendergruppe tätig – Markus Bacher übernimmt Geschäftsleitung für "Digital und Distribution"

Wien – Die ProSiebenSat1Puls4-Gruppe baut ihr Management aus. Corinna Milborn, Info-Direktorin bei Puls4, steigt in die Geschäftsleitung der Sendergruppe auf. Das gibt die Gruppe in einer Aussendung bekannt. Milborn übernimmt damit Managementagenden zusätzlich zu ihrer leitenden Funktion in der Puls4-Redaktion.

Ebenfalls Teil der Geschäftsleitung wird Markus Bacher, der bisher für HD- und Abo-Produkte, SmartTV und HbbTV zuständig war. Im neuen Job ist er für "Digital und Distribution" zuständig. (red, 5.4.2017)