US-Gericht: Diskriminierung Homosexueller am Arbeitsplatz illegal

Urteil geht auf Klage einer Lehrerin aus dem Bundesstaat Indiana von 2014 zurück

Chicago – Erstmals hat ein US-Gericht Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund der sexuellen Orientierung für illegal erklärt. Das Bundesberufungsgericht in Chicago brach mit seinem Urteil vom Dienstag mit der jahrzehntelangen Rechtspraxis in den USA: Bisher hatten Gerichte darauf verwiesen, dass im Civil Rights Act von 1964 nicht ausdrücklich von Homosexualität, Bisexualität oder Transgender (LGBT) die Rede ist.

Bei dem mit acht zu drei Stimmen gefällten Urteil spielte die Entscheidung des Obersten Gerichts eine Rolle, das 2015 die Homo-Ehe landesweit für legal erklärt hatte. Die unterlegenen drei Richter warfen ihren Kollegen vor, mit ihrer kompletten Neuinterpretation des Gesetzes ihre Befugnisse überschritten zu haben.

Das Urteil geht auf eine Klage einer Lehrerin aus dem Bundesstaat Indiana von 2014 zurück. Sie wirft ihrem Arbeitgeber vor, ihren Vertrag wegen ihrer Homosexualität nicht verlängert zu haben. Die Volkshochschule verneint dies und verweist auf internen Vorschriften, die eine Benachteiligung aufgrund der sexuellen Orientierung untersagen. Eine Anrufung des Obersten Gerichts sei nicht geplant, hieß es in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters. (APA, Reuters, 5.4.2017)