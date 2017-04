Ibrahimovic-Elfer rettet ManUnited-Remis

Schwede schafft in Minute 94 Ausgleich zum 1:1 gegen Everton – Fünfter Leicester-Sieg in Folge

Manchester – Manchester United hat am Dienstag in der Premier League zu Hause gegen Everton ein wenig befriedigendes 1:1 erkämpft. Ein später Elfmeter von Zlatan Ibrahimovic (94.) rettete den Gastgebern zumindest einen Punkt. Im Rennen um einen Platz unter den Top vier, der zum Champions-League-Einzug berechtigt, könnte sich das letztlich als zu wenig erweisen.

Vier Punkte fehlen dem Tabellenfünften derzeit auf den viertplatzierten Stadtrivalen Manchester City. Zumindest der Angriff des Siebenten Everton wurde abgewehrt. Ibrahimovic erzielte sein 16. Ligator in dieser Saison, nachdem Evertons Ashley Williams der Ball an die Hand gesprungen war. Zu Hause hat United nur sechs von bislang 16 Spielen gewinnen können.

Phil Jagielka hatte Everton in Führung gebracht (22.). Der Innenverteidiger traf nach einem Corner aus kurzer Distanz und spitzem Winkel zwischen die Beine von United-Keeper David De Gea. Bei den Hausherren setzte der eingewechselte Paul Pogba einen Kopfball an die Latte (55.). Zudem wurde ein Ibrahimovic-Tor wegen angeblichen Abseits nicht anerkannt (71.).

Noch-Meister Leicester City setzte sein Comeback mit dem fünften Sieg in Serie fort. Christian Fuchs spielte beim 2:0 gegen Schlusslicht Sunderland links in der Abwehr durch. Seine "Foxes", vor wenigen Wochen noch in Abstiegsgefahr, schoben sich unter Ranieri-Nachfolger Craig Shakespeare auf Platz zehn nach vorne.

Stoke kann nicht mehr gewinnen

Leicester zog unter anderem an Stoke City vorbei. Die "Potters" unterlagem mit Marko Arnautovic bei Burnley mit 0:1 und sind damit bereits vier Spiele sieglos. Der Tabellenneunte Watford sicherte seinen Platz im Mittelfeld mit einem 2:0 gegen West Bromwich Albion ab. Sebastian Prödl wurde wegen einer Verletzung kurz vor der Pause ausgewechselt. (APA, red, 4.4. 2017)