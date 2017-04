Tausende Serben demonstrieren gegen Vucic

Studenten und Schüler halten Wahlen für manipuliert

Belgrad – Tausende junger Menschen haben am Dienstag in Serbien den zweiten Tag in Folge gegen Aleksandar Vucic demonstriert. Die Wahl des 47-jährigen Regierungschefs zum Staatspräsidenten am vergangenen Sonntag wurde bei den Protestmärschen in Belgrad, den beiden nächstgrößeren Städten Nis und Novi Sad sowie in weiteren Orten als manipuliert kritisiert.

Die Studenten und Schüler hatten sich über die sozialen Netzwerke verabredet und wollten sich keiner der vielen Oppositionsparteien zuordnen lassen.

Vucic hatte die Abstimmung mit 55 Prozent triumphal gewonnen. Die zerstrittene Opposition mit ihren zehn Kandidaten spielte keine größere Rolle. (APA, 4.4.2017)