Harnik schießt Hannover auf Platz eins

96 nach 1:0 gegen Nürnberg zwei Punkte vor der erst am Mittwoch aktiven Konkurrenz

Hannover – Hannover 96 hat für mindestens 24 Stunden die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Der Erstliga-Absteiger gewann unter dem neuen Trainer André Breitenreiter auch das zweite Spiel und zog mit dem 1:0 (0:0) gegen den 1. FC zum Auftakt des 27. Spieltags am bisherigen Spitzentrio VfB Stuttgart, Eintracht Braunschweig und Union Berlin vorbei.

Martin Harnik erzielte in der 47. Minute vor 34.000 Zuschauern in der HDI-Arena das Tor des Tages. Damit hat 96 im engen Aufstiegskampf nun ein Zwei-Punkte-Polster auf seine Rivalen, die allesamt am Mittwochabend spielen.

Mit schnellen Pässen in die Spitze vor allem auf Felix Klaus, Niclas Füllkrug und Harnik erzeugten die Hausherren vom Anpfiff weg zunächst reichlich Torgefahr. Nach rund 20 Minuten fandden die Gäste in der Defensive aber ihre Ordnung, das Spiel verflachte deutlich.

Nach dem Wiederanpfiff war 96 erneut die deutlich bessere Mannschaft – und belohnte sich durch Harnik, der nach einer Füllkrug-Flanke eiskalt mit seinem 14. Saisontor die Führung erzielte. Auch in der Folge gab Hannover gegen offensiv harmlose Nürnberger den Ton an. (sid, red, 4.4. 2017)