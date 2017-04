Bebe Zhang: "In Schanghai essen wir keine Hunde"

foto: daliah spiegel

Tess Sun, Musikproduzentin: "Mehr DJs aus China als früher"

STANDARD: Was zeichnet die Partyszene von Schanghai aus?

Tess Sun: Na ja, die populärsten Partys ähneln denen in anderen Ländern. EDM- und Trap-Events ziehen die große Masse an, genauso die Mainstream-Clubs. Es gibt allerdings ein ziemliches Interesse an Underground-Musik, diese Locations sind jede Woche brechend voll.

STANDARD: Das war nicht immer so?

Sun: In den letzten Jahren ist die Szene um einiges stärker geworden. Als ich vor zwei Jahren nach Schanghai kam, war die Underground-Szene schon einigermaßen etabliert. Heute sind allerdings viel mehr chinesische Produzenten und DJs involviert. Wenn ich sehe, was für eine große Zuhörerschaft wir in Schanghai haben, zeigt das, dass das wirklich in der Stadt ankommt. Für die Zukunft ist es enorm wichtig, dass die Musikszenen von den lokalen Leuten getragen werden.

STANDARD: Ihre Lieblingsclubs?

Sun: Das The Shelter und der Legends Club.

STANDARD: Welchen Ort empfehlen Sie Touristen, die das erste Mal Schanghai besuchen, als Alternative zu den üblichen Spots?

Sun: Das Underground-Lokal Basement 6. Einfach mal hingehen!

Die 26-jährige Chinesin Tess Sun lebt seit zwei Jahren als Musikproduzentin in Schanghai.

www.soundcloud.com/hyph11e