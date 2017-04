Mane könnte wegen Knieverletzung lange ausfallen

Saison für Liverpool-Spieler möglicherweise zu Ende

Liverpool – Schlechte Nachrichten für den FC Liverpool: Der Dritte der englischen Fußball-Premier-League muss möglicherweise bis Saisonende auf seinen Stürmer Sadio Mane verzichten. Der Ex-Salzburger erlitt am Wochenende beim 3:1-Sieg im Liverpooler Derby gegen Everton, in dem der 24-Jährige auch ein Tor erzielte, eine schwere Knieverletzung. Im Ligaspiel am Mittwoch gegen Bournemouth wird Mane fehlen.

Laut Liverpool-Coach Jürgen Klopp ist die Schwere der Verletzung beim Senegalesen noch nicht ganz klar. Klopp sprach von einem geschwollenen Knie bei Mane und schloss nicht aus, dass für seinen Leistungsträger die Saison bereits zu Ende sein könnte.

Die "Reds" reisen zudem auch ohne Kapitän Jordan Henderson und Teamspieler Adam Lallana nach Bournemouth. Dafür kann Klopp möglicherweise wieder auf Stürmer Daniel Sturridge zurückgreifen, der erstmals seit Anfang Februar wieder mit der Mannschaft trainierte. (APA; 4.4.2017)