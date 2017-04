53-Jährige stürzte mit Traktor über Hang und starb

Steirerin war beim Umdrehen mit Zugmaschine von Straße abgekommen

Weinitzen – Ein 53 Jahre alte Frau ist am Dienstag in Weinitzen nordöstlich von Graz (Bezirk Graz-Umgebung) bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen: Die Steirerin stürzte mit einem Traktor über einen Hang in einen Wald und erlitt dabei tödliche Verletzungen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.

Die Frau war gegen 10.45 Uhr mit der Bewässerung von gepflanzten Jungbäumen beschäftigt, als sie – vermutlich beim Reversieren – mit der Zugmaschine von einer Forststraße abkam und etwa 100 Meter über einen steilen Waldabhang stürzte. Zeugen alarmierten die Rettungskräfte. Erste-Hilfe-Maßnahmen durch den Notarzt und das Rote Kreuz Gratkorn blieben ohne Erfolg, hieß es seitens der Polizeiinspektion Kumberg. (APA, 4.4.2017)