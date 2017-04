Staatsbesuch: Zum Heurigen mit den britischen Royals

Prinz Charles und Herzogin Camilla auf Staatsbesuch

Wien – Wer nach Wien kommt, muss zum Heurigen. Da sind sind der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall keine Ausnahme. Im Rahmen des am Mittwoch beginnenden zweitägigen Staatsbesuches von Prinz Charles und seiner Frau Camilla steht deshalb auch ein Besuch beim Bioweinbau Obermann in Grinzing auf dem Programm. Davor wird das britische Thronfolgerpaar u. a. Bundespräsident und Bundeskanzler beehren (siehe Grafik). Für Camilla ist es die erste Wien-Visite, Prinz Charles war im April 1986, damals mit Prinzessin Diana, schon einmal hier. 2003 war er Gast bei den Salzburger Festspielen. Mama Königin Elizabeth II war 1969 in Österreich auf Staatsbesuch – damals standen vom Flughafen in Schwechat bis in die Wiener Innenstadt Menschen an der Straße, um der Queen zuzuwinken. (simo, 4.4.2017)