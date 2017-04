Lesen als Erfahrung: Wie groß Depression sein kann

cover: verlag

Immer diese Frauenleiden

In den 50er-, 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts war es gang und gäbe, Menschen mit Soma und Psyche nicht eindeutig zuordenbaren Beschwerden die Diagnose "vegetative Dystopie" zu verordnen. Das war alles und nichts, hörte sich aber eindeutig besser an als die aus der Mode gekommene "Hysterie". Ingeborg Bachmann sah sich ebenfalls mit dieser Diagnose konfrontiert. Und mit einer ebenfalls für die damalige Zeit üblichen Selbstherrlichkeit pflegte die männliche Ärzteschaft das Leiden von Frauen als "Frauenleiden" abzutun. Ihre Krankheit dokumentierte Bachmann in Briefen, Traumprotokollen und Entwürfen, nachlesbar sind die Texte erstmals in dem eben erschienenen Band "Male oscuro", herausgegeben von Isolde Schiffermüller und Gabriela Pelloni als Teil der Salzburger Bachmann Edition. Schonungslos, direkt und intensiv schreibt die Schriftstellerin darin über ihre Krankheit in den Jahren zwischen 1962 und 1966 und das Unvermögen, sich daraus zu befreien. Dass jahrelange Fehlbehandlung körperliches und seelisches Leiden verstärkte, dessen wurde sie sich schließlich bewusst. Bachmanns Befund über den Zynismus und die Gleichgültigkeit der Mediziner gegenüber dem Patienten gipfelt in einer zornigen Anklageschrift ("Sehr geehrte Herren"). So viel dazu: Nicht an allem Unglück dieser Welt ist man selbst schuld. (Doris Priesching)

Ingeborg Bachmann: "Male oscuro". Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit, Piper Suhrkamp 2017, 260 Seiten, 34,00 Euro