Ungarns Parlament beschließt umstrittenes Hochschulgesetz

US-Privatuni in Budapest vor dem Aus

Budapest – Trotz Kritik aus dem In- und Ausland hat das ungarische Parlament am Dienstag eine Änderung des Hochschulgesetzes beschlossen. Durch die Gesetzesnovelle müssen ausländische Hochschulen künftig neben einem Standort in Ungarn auch eine Niederlassung in ihrem Heimatland vorweisen. Die Änderung zielt offenbar auf das Ende der vom US-Milliardär George Soros gegründeten Privatuni in Budapest ab.

123 Abgeordnete stimmten am Dienstag für die Gesetzesänderung, 38 dagegen. "Wer die Bedingungen dieser Gesetzesmodifizierung nicht erfüllt, darf ab 1. Jänner 2018 keine Studienanfänger mehr aufnehmen", heißt es in der Novelle. Die renommierte Central European University (CEU) hat nur einen Sitz in Budapest. Das Vorhaben der rechtskonservativen Regierung von Premier Viktor Orbán hatte bereits im Vorfeld für massive Kritik im In- und Ausland gesorgt.

Medien werfen Orban vor, den Retter spielen zu wollen

Die Abstimmung über die umstrittene Gesetzesänderung war wegen "Regierungsinteressen" auf Dienstag vorverlegt worden. Regierungskritische Medien warfen Orban am Dienstag vor, nun den Retter spielen zu wollen, da er angekündigt hat, mit der US-Regierung über den Fortbestand der CEU verhandeln zu wollen.

Laut dem Nachrichtenportal "444.hu" gehe es dem ungarischen Regierungschef darum, mit US-Präsident Donald Trump den Fortbestand der Privat-Universität schriftlich zu besiegeln. Dabei sei die US-Regierung für derartige Angelegenheiten gar nicht zuständig, sondern der Staat New York, wo die Open Society Foundation (OSF) von Soros als Eigentümer der CEU ihren Sitz hat. Orban wirft dem ungarischstämmigen US-Milliardär und Philanthropen "Unruhestiftung" vor, sowie Eingriffe in die inneren Angelegenheiten Ungarns.

Der 86-jährigen Soros habe zu großen Einfluss in der linken und liberalen Parteienlandschaft, kritisiert die Regierung. Der US-Finanzinvestor fördert mit seinen Stiftungen weltweit Initiativen und Gruppen, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen. Dass er auch in Ungarn regierungskritische NGOs unterstützt, ist der Regierung ein Dorn im Auge. Dabei hatte Orban einst selbst ein freundschaftliches Verhältnis zu Soros, der Orban ein Studium in Oxford ermöglichte. (APA, 4.4.2017)