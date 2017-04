Politiker, die vermutlich aufs Handy starren: Demner, Merlicek & Bergmann für "Heute"

Wien – Die Kampagne für die neue "Heute"-App kommt von Demner, Merlicek & Bergmann. "In einer Teaserphase sieht man Österreichs Politiker, die den Blick nicht mehr abwenden können", erklärt die Agentur in einer Aussendung: "In einer zweiten Phase klären Anzeigen, Print-Sonderwerbeformen, Online-Banner, Hörfunk-Spots und Aufsteller an den Entnahmeboxen" auf. (red, 4.4.2017)