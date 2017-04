Familienbeihilfe-Kürzung für EU-Ausländer: Mitterlehner bläst nationalen Alleingang ab

Vizekanzler lehnt Vorhaben von Kurz und Karmasin ab: "Allein auf Basis eines einzelnen Gutachtens werden wir die Umsetzung in Österreich nicht machen"

Wien – Einen nationalen Alleingang, um die Anpassung der Familienbeihilfe für im EU-Ausland lebende Kinder an das dortige Preisniveau durchzusetzen: Das haben die ÖVP-Minister Sebastian Kurz (Integration) und Sophie Karmasin (Familien) propagiert. Gestützt auf ein Gutachten des Arbeitsrechtlers Wolfgang Mazal legten sie bereits einen Gesetzesentwurf vor, um den Plan entgegen allen rechtlichen Einwänden der EU-Kommission mit kommendem Jahr umzusetzen. Auf das Risiko einer Klage wollten es die Minister ankommen lassen.

Genau dieser Vorgangsweise erteilte Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner nach dem Ministerrat am Dienstag aber eine Absage. Man habe in der Regierung diskutiert und sei zu der Meinung gekommen: "Allein auf Basis eines einzelnen Gutachtens werden wir die Umsetzung in Österreich nicht machen" (zu sehen im Video etwa ab Minute 23:50). "Es ist üblich, die Abstimmung mit der EU-Kommission zu suchen."

Österreich müsse das Primärrecht der EU beachten, argumentiert Mitterlehner: "Die Einstellung, wir riskieren und lassen uns klagen, ist nicht meine. Freerider im Rechtssystem zu sein halte ich für problematisch." (Gerald John, 4.4.2017)