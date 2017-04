Bub sprang bei Brand in Linz aus zweitem Stock

Bub schlug Alarm, sein Vater rettete Mutter, zwei weitere Kinder und Lebensgefährten der Mutter

Linz – Ein Elfjähriger ist am Montag bei einem Wohnungsbrand in Linz gegen 23 Uhr aus dem zweiten Stock gesprungen, weil die Tür seines Zimmers klemmte und es schon sehr verraucht war. Da die Wiese darunter durch den Regen stark durchweicht war, kam der Bub mit einer Armverletzung glimpflich davon, teilte die oberösterreichische Polizei am Dienstag mit. Sein Vater rettete weitere vier Personen aus der Wohnung.

Der Bub rannte zu einer Nachbarin, diese informierte die Einsatzkräfte und den Vater des Knaben. Der 35-Jährige traf gleichzeitig mit der Exekutive beim Haus ein und trat die Wohnungstür ein. Er brachte die 29-jährige Mutter und ihre kleine Tochter aus den verrauchten Räumen und wartete dort auch noch, bis die zwölfjährige Tochter und der 32-jährige Lebensgefährte der 29-Jährigen in Sicherheit waren. Alle fünf Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr brachte die Flammen schließlich rasch unter Kontrolle. Die Brandursache wurde am Dienstagvormittag noch ermittelt. Das Feuer brach im Zimmer des Elfjährigen aus, dort wurden laut Feuerwehr mehrere Ladegeräte und damit angeschlossene Spielzeuge sowie ein benzinbetriebenes Minimotorbike gefunden. (APA, 4.4.2017)