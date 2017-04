Alitalia streikt am Mittwoch

Protest gegen neuen Rettungsplan mit massiven Jobkürzungen, dutzende Flüge werden gestrichen, Wien ist offenbar nicht betroffen

Rom – Die Alitalia-Belegschaft tritt am Mittwoch in einen 24-stündigen Streik. Dutzende Flüge wurden gestrichen. Laut der Alitalia-Webseite sind Flüge nach Wien nicht betroffen. Mit dem Streik protestiert die Belegschaft gegen den vom Management vorgelegten Rettungsplan, der massive Jobkürzungen vorsieht.

Die defizitäre italienische Fluggesellschaft Alitalia will zum Abbau der Personalkosten 2.037 Stellen kürzen. Das Management stellte den Gewerkschaften den Rettungsplan vor, mit dem die Airline in den nächsten Jahren eine Milliarde Euro einsparen will.

Gehaltskürzungen

Die Fluggesellschaft kündigte auch Gehaltskürzungen von 32 Prozent bei dem Bordpersonal und von mehr als 20 Prozent bei den Piloten an. Die Alitalia-Belegschaft hatten bereits im Februar gestreikt. Sollte keine Einigung zwischen Alitalia und den Gewerkschaften über den Rettungsplan erreicht werden, droht der Airline die Schließung. Die Fluggesellschaft ist mit einer Liquiditätskrise konfrontiert.

Alitalia schreibt seit vielen Jahren Verluste. Auch der Einstieg der Golf-Airline Etihad mit einer Beteiligung von 49 Prozent und Finanzspritzen des Anteilseigners halfen nicht. 2016 lief ein Verlust von 460 Mio. Euro auf, auch für dieses Jahr wird ein Minus von mehreren hundert Millionen Euro erwartet. (APA, 4.4.2017)