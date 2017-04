World's 50 Best: Bestes Restaurant ist in New York, Steirereck auf Rang zehn

Bei der Verleihung der World's 50 Best Restaurants in Melbourne wurde das Restaurant Eleven Madison Park (New York) als bestes Restaurant ausgezeichnet.

Das weltbeste Restaurant kommt heuer aus den USA. Daniel Humm – Küchenchef im New Yorker Eleven Madison Park – nahm heute die Auszeichnung bei der Verleihung der World's 50 Best Restaurants Awards in Melbourne entgegen. "Für mich warst du immer schon der beste Koch der Welt", lobt Will Guidara seinen Küchenchef bei der Verleihung.

Massimo Bottura belegt mit seiner Osteria Francescana im italienischen Modena heuer Platz 2 und der dritte Platz geht an das Restaurant El Celler De Can Roca im spanischen Girona, das heuer auch den Preis für das gastfreundlichste Restaurant erhält.

Steirereck auf Platz 10

Heinz Reitbauer ist noch immer untern den besten zehn Restaurants, belegt aber heuer Platz 10 (Vorjahr Platz 9). Das Steirereck ist weiterhin das einzige österreichische Restaurant in der Liste.

Die deutschen Restaurants Vendome (Vorjahr Platz 35) und Tim Raue (Vorjahr Platz 34) belegen heuer nur noch Platz 47 und 48.

Die Show in Melbourne moderierte der bekannte britische TV-Moderator Mark Durden-Smith. Letztes Jahr wurden die Awards erstmals nicht in London, sondern in New York vergeben.

Weitere Auszeichnungen

Vor der Verleihung wurden bereits Spitzenköche bekanntgegeben, die Sonderpreise erhalten. Die Slowenin Ana Roš wurde als beste weibliche Köchin der Welt ausgezeichnet. Ihr Restaurant Hiša Franko in Kobarid belegt aktuell Platz 69 der Liste. "Wir weiblichen Spitzenköchinnen sind immer in einem Konflikt. Wenn wir stundenlang in der Küche stehen, sehen wir unsere Kinder nicht. Wenn wir uns um unsere Kinder kümmern, fühlen sich unsere Mitarbeiter und Gäste vernachlässigt", sagt Roš in ihrer Ansprache und spricht dabei auf die besondere Ehrung als weibliche Spitzenköchin an.

Heston Blumenthal erhielt die Auszeichnung für sein Lebenswerk. Der Brite betreibt das Restaurant The Fat Duck (Bray). Im dem kleinen Ort in der Nähe von London gehören ihm auch zwei Pubs. Außerdem betreibt er die Restaurants Dinner by Heston Blumenthal (London & Melbourne) und ein Restaurant am Flughafen Heathrow.

Den Award für die beste Gastfreundschaft erhielten die Roca-Brüder vom Restaurant El Celler de can Roca in Spanien. (stra, 5.4.2017)

Die "World's 50 Best Restaurants" 2017

These incredibly talented, perfect gentlemen inspire me every single day. On this day, the @theworlds50best awards, we find that we're more brothers than competitors, massive fans of each other's work and work ethic, and in awe of how far we've all come. #juanroca and @massimobottura, the amount of respect I have for you both is astronomical and your friendship means the world. See you tonight, chefs!#makeitnice A post shared by Daniel Humm (@danielhumm) on Apr 4, 2017 at 7:56pm PDT Die ersten drei der Liste: Juan Roca, Massimo Bottura und Daniel Humm. (v.l.)

1. Eleven Madison Park, New York, USA

2. Osteria Francescana, Modena, Italien

3. El Cellar De Can Roca, Girona, Spanien

4. Mirazur, Menton, Frankreich

5. Central, Lima, Peru

6. Asador Etxbarri, Axpe, Spanien

7. Gaggan, Bangkok, Thailand

8. Maido, Lima, Peru

9. Mugaritz, San Sebastian, Spanien

10. Steirereck, Wien, Österreich

11. Blue Hill at Stone Barns, New York, USA

12. Arpége, Paris, Frankreich

13. Alain Ducasse au Plaza Athénée, Paris, Frankreich

14. Restaurant André, Singapur

15. Piazza Duomo, Alba, Itlaien

17. Le Bernardin, New York, USA

18. Narisawa, Tokio, Japan

19. Geranium, Kopenhagen, Dänemark

20. Pujol, Mexiko-Stadt, Mexiko

21. Alinea, Chicago, USA

22. Quintonil, Mexiko-Stadt, Mexiko

23. White Rabbit, Moskau, Russland

24. Amber, Hong Kong, China

25. Tickets, Barcelona, Spanien

26. The Clove Club, London, England

27. The Ledbury, London, England

28. Nahm, Bangkok, Thailand

29. Le Callandre, Rubano, Italien

30. Arzak, San Sebastian, Spanien

31. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen, Paris, Frankreich

32. Attica, Melbourne, Australien

33. Astrid, Lima, Peru

34. De Librije, Zwolle, Niederlande

35. Septime, Paris, Frankreich

36. Dinner by Heston Blumenthal, London, England

37. Saison, San Francisco, USA

38. Azurmendi, Larrabetzu, Spanien

39. Relae, Kopenhagen, Dänemark

40. Cosme, New York, USA

41. Ultraviolet by Paul Pairet, Shanghai, China

42. Boragó, Santiago, Chile

43. Reale, Castel die Sangro, Italien

44. Brae, Birregurra, Australien

45. Den, Tokio, Japan

46. L´astrance, Paris, Frankreich

47. Vendome, Bergisch Gladbach, Deutschland

48. Tim Raue, Berlin, Deutschland

49. Tegui, Buenos Aires, Argentinien

50. Hov van Cleve, Kruishoutem, Belgien



Die besten Restaurants 2016

1. Osteria Francescana, Modena, Italien

2. El Celler de Can Roca, Girona, Spanien

3. Eleven Madison Park, New York, USA

4. Central, Lima, Peru

5. Noma, Kopenhagen, Dänemark

6. Mirazur, Menton, Frankreich

7. Mugaritz, San Sebastián, Spanien

8. Narisawa, Tokio, Japan

9. Steirereck, Wien, Österreich

10. Asador Etxebarri, Apatamonasterio, Spanien

11. D.O.M., São Paulo, Brasilien

12. Quintonil, Mexiko-Stadt, Mexiko

13. Maido, Lima, Peru

14. The Ledbury, London, England

15. Alinea, Chicago, USA

