Vanek kassiert fünfte Niederlage in Folge

1:4 gegen Montreal

Sunrise (Florida) – Thomas Vanek und die Florida Panthers haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL die fünfte Niederlage in Folge kassiert. Die Panthers mussten sich in Sunrise den Montreal Canadiens mit 1:4 geschlagen geben.

Rekord-Champion Montreal sicherte sich damit Platz eins in der Atlantic Division und trifft in der ersten Runde des Play-offs (ab 12. April) höchstwahrscheinlich auf die New York Rangers mit dem Kärntner Michael Grabner. (APA, 4.4.2017)

NHL-Ergebnisse von Montag:

Florida Panthers (mit Vanek) – Montreal Canadiens 1:4, Detroit Red Wings – Ottawa Senators 5:4 n.P., Buffalo Sabres – Toronto Maple Leafs 2:4.