Aktivisten: Mindestens 35 Tote bei Giftgasangriff in Syrien

Zudem Fälle von Ohnmacht, Erbrechen und Schaum vor dem Mund

Damaskus – Bei einem Giftgasangriff in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 36 Zivilisten getötet worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, wurde das Gas am Dienstag bei einem Luftangriff auf die Stadt Khan Sheikhounin in der nordwestlichen Provinz Idlib freigesetzt. Unter den Opfern waren demnach auch neun Kinder, sie sollen erstickt sein.

Die Aktivisten berichteten von dutzenden Verletzte, darunter auch Frauen und Kinder. Es habe Fälle von Ohnmacht, Erbrechen und Schaum vor dem Mund gegeben. Der Zustand vieler Verletzter sei ernst. Die Beobachtungsstelle äußerte sich zunächst nicht dazu, welches Gift bei dem Angriff eingesetzt wurde.

Regierung und Jihadisten verdächtigt

Im Syrien-Konflikt haben sowohl die Regierung als auch die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" bereits Giftgas eingesetzt, wie eine Untersuchungskommission der UN in einem Bericht festhielt. Neue Sanktionen gegen Syrien wegen des Giftgaseinsatzes scheiterten Ende Februar im UN-Sicherheitsrat am Veto Russlands und Chinas.

Die Beobachtungsstelle, die den bewaffneten Rebellen nahesteht, stützt sich auf ein dichtes Netzwerk von Informanten in Syrien. Von unabhängiger Seite sind ihre Angaben nur schwer zu überprüfen. (APA, 4.4.2017)