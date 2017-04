Piech besiegelt Verkauf eines Großteils seines VW-Anteils

Verträge am Montag unterzeichnet

Stuttgart/Wolfsburg – Der frühere VW-Firmenpatriarch Ferdinand Piech hat den angekündigten Verkauf eines Großteils seiner Anteil am VW-Großaktionär Porsche SE unter Dach und Fach gebracht. Am Montag seien Verträge unterzeichnet worden, mit denen Piechs Privatstiftungen den wesentlichen Teil ihrer Stammaktien an der Holding an andere Mitglieder der Familien Porsche und Piech übertrügen, teilte das Unternehmen mit.

Eine der Stiftungen bleibe weiter geringfügig an der Porsche SE beteiligt, die mit einem Anteil von gut 52 Prozent den VW-Konzern kontrolliert. Piech gehörten über seine Stiftungen knapp 15 Prozent der Stammaktien der Holding. Er hatte sich zum Verkauf entschlossen, nachdem er sich in den vergangenen zwei Jahren immer stärker zurückgezogen hatte. (APA/Reuters, 3.4.2017)