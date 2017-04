Motivation: So überlebt man den Ferialjob

Wie man Energie spart, effektiver arbeitet – und in der Früh gut aus dem Bett kommt: fünf Tipps

Der Sommerjob verlangt eine andere Art der Disziplin als Schule oder Studium – wer zum ersten Mal die Schulbank gegen die Stempelkarte tauscht, merkt das sehr schnell. Die meist monotonen Tätigkeiten machen das alles nicht einfacher, aber das heiß ersehnte Plus am Konto dient als wahrscheinlich größte Motivation – immerhin sind es ja bloß ein paar Wochen, versichert man sich.

Wer sich trotzdem schwer tut mit dem neuen Tagesablauf, zum Beispiel nicht aus dem Bett kommt, notorisch zu spät kommt oder sich in der Arbeitsumgebung gestresst fühlt, kann sich mit einfachen Strategien behelfen:



1. Was beim Aufstehen hilft

Das Aufstehen noch ein paar Minuten nach hinten zu verlagern, scheint verlockend – dank Snooze-Taste auf dem Smartphone (auch Wecker haben meist bereits solche Funktionen) gelingt das auch wunderbar. Das Problem: Studien haben gezeigt, dass Schlaf mit Unterbrechungen wesentlich weniger erholsam ist. Wenn man sich also die letzten 30 Minuten permanent aufwecken lässt, startet man erschöpfter in den Tag. Der gute Rat: Den Wecker gleich ein paar Minuten später stellen – dann aber auch wirklich sofort aufstehen.

asapscience

Außerdem: Ist es dunkel, produziert der Körper das Schlafhormon Melatonin. Wer die Müdigkeit vertreiben will, sollte also morgens Helligkeit ins Zimmer lassen.

Und: Davon, gleich nach dem Aufwachen zum Smartphone zu greifen, raten Experten ab. E-Mails, Facebook, Twitter und Instagram können frühmorgens erst recht überfordern. Offlinetätigkeiten wie Atemübungen geben hingegen Kraft.

2. Auszeiten nehmen



Schnelligkeit und Multitasking sind in der digitalen Arbeitswelt Grundvoraussetzungen. Auch hiermit kann man es allerdings übertreiben: Wenn man dazu neigt, Dinge in Eile zu erledigen, auch wenn es keinen Anlass gebe: "Dann verstärkt sich der innere Antreiber, der da heißt: Motor sein, Dinge voranbringen, keine Zeit verschwenden! Schnell sein wird wichtiger als erfüllt sein", sagt Personalentwicklerin Tanja Abwa. Ihr Tipp: Sich den Satz "Wenn du es eilig hast, gehe langsam" zum Motto zu machen. "Räumen Sie sich bewusst täglich kleine Auszeiten ein – kurze Pausen von drei bis fünf Minuten, die sie mit angenehmen Empfindungen füllen."



3. Fehler akzeptieren

Natürlich: Das Bestreben, die Arbeit gründlich und möglichst fehlerfrei zu erledigen, gilt im Job als selbstverständlich. Besonders aber, wenn man als Schülerin oder Schüler neu einsteigt und sich erst an den anderen Tagesablauf gewöhnen muss, sollte man die Perfektion nicht als Maxime nehmen. Mit diesen Ansprüchen an die eigene Arbeit arbeitet man meist mehr als nötig und unter höchster Anspannung – und wird sich selbst nie gerecht. Niemand wird schockiert sein, wenn am Anfang Fehler passieren, das sollte man nicht vergessen.

4. Vorsicht: Kaffee

Ein ganz handfester Tipp: Viele setzen meist sofort die Kaffeemaschine in Gang, sobald sie an ihrem Arbeitsplatz ankommen. Laut Erkenntnissen des Neurowissenschafters Steven Miller nicht die beste Strategie – man sollte erst nach 9.30 Uhr den ersten Kaffee trinken. Der Grund: Das Stresshormon Cortisol, das den Energiehaushalt regelt, erreicht zwischen acht und neun Uhr morgens seinen Höhepunkt.

Kaffeekonsum vor neun Uhr führt also dazu, dass der Körper aufhört, Cortisol zu produzieren, und sich stattdessen die notwendige Energie vom Koffein holt. Um 9.30 Uhr, wenn der Cortisol-Level beginnt abzunehmen, kann man den Koffein-Kick erst recht gebrauchen.

5. Eine To-Do-Liste schreiben



Für all jene, die einen Bürojob haben: Mit Hilfe einer To-do-Liste, die Aufgaben nach deren Wichtigkeit und Dringlichkeit ordnet, gelingt das Arbeiten gleich viel besser. Überhaupt würden Routinen dem Gehirn helfen, Energie zu sparen, sagt Charles Duhigg, Autor des Buches "The Power of Habit". Wer eine feste Abfolge für täglich zu erledigende Aufgaben entwickelt, ist effektiver. (red, 4.4.2017)