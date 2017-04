Ungarns Regierung will umstrittenes Uni-Gesetz rasch verabschieden

Abstimmung bereits für Dienstag gefordert – Bedrohte US-Privatuniversität appelliert an Parlamentsabgeordnete

Budapest – Nach den massiven Protesten am Sonntagabend in Budapest für den Erhalt der US-Privatuniversität CEU will die ungarische Regierung ihre umstrittene Änderung des Hochschulgesetzes offenbar möglichst schnell durchs Parlament bringen. Der stellvertretende Ministerpräsident Zsolt Semjen beantragte am Montag, dass wegen "Regierungsinteressen" bereits am Dienstag über den Gesetzesentwurf abgestimmt wird.

Die US-finanzierte Central European University (CEU) in Budapest, die durch die geplante Gesetzesänderung vor dem Aus stehen könnte, appellierte unterdessen mit einem Memorandum an die Abgeordneten, wie das Portal 444.hu am Montag berichtete. Darin warnt die Universität, dass die geplante Modifizierung des Hochschulgesetzes ihre Tätigkeit unmöglich machen würde.

Am Sonntag waren tausende Menschen in Budapest auf die Straße gegangen, um für den Erhalt der renommierten Privatuniversität zu demonstrieren. Die geplante Gesetzesänderung ist laut Kritikern auf ein Verbot der internationalen Universität zugeschnitten, die 1991 von dem ungarischstämmigen US-Milliardär George Soros gegründet wurde und als eine der erfolgreichsten mitteleuropäischen Universitäten gilt.

Internationale Solidaritätswelle

In den vergangenen Tagen hatten 73.000 Personen – darunter führende internationale Wissenschafter und 17 Nobelpreisträger – ihre Solidarität mit der Mitteleuropa-Universität bekundet. "Wird das Gesetz verabschiedet, ist das der erste rechtlich verankerte Angriff gegen eine Universität in der EU", warnte der Rektor der CEU, Michael Ignatieff, in der "New York Times". Die Freiheit des Unterrichts werde derzeit überall durch "autoritäre Mächte bedroht", betonte der Rektor und führte Putin, Erdogan und Orban an.

Die oppositionellen Sozialisten (MSZP) forderten am Montag, den umstrittenen Gesetzentwurf ganz von der Tagesordnung des Parlaments zu streichen. Die Regierung könne nicht ignorieren, dass ihr "antidemokratischer Plan" immer schärfere ungarische und ausländische Empörung hervorrufe, so die Partei. (APA, 3.4.2017)