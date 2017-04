FP-nahes Portal mit deutschem Ableger: unzensuriert.de gestartet

Geschäftsführer Walter Asperl: "Auch in Deutschland großes Interesse an Medien abseits des Mainstreams"

Wien – Das FP-nahe Portal unzensuriert.at startete mit unzensuriert.de einen Ableger in Deutschland. "Nachdem unzensuriert.at sehr erfolgreich läuft und auch in Deutschland ein großes Interesse an Medien abseits des Mainstreams herrscht, haben wir uns entschlossen – mit der bekannten Marke "unzensuriert" – uns spezieller mit der deutschen Innenpolitik zu beschäftigen", sagt Geschäftsführer Walter Asperl dem STANDARD. "Das grundsätzliche redaktionelle Konzept bleibt aber für beide Seiten gleich, Redakteure die "vor Ort" berichten wird es verstärkt geben".

Unzensuriert war aus Rundbriefen des ehemaligen Nationalratspräsidenten Martin Graf hervorgegangen. Mittlerweile sollen bis zu 25 Personen "ehrenamtlich" für das Magazin arbeiten. Kritisiert wird etwa der Umgangston mit manchen Journalisten. Das Wochenmagazin "profil" hat wegen Morddrohungen und Beleidigungen gegen eine Journalistin, die von unzensuriert.at-Forennutzern ausgesprochen wurden, Anzeige gegen unzensuriert erstattet. In erster Instanz ist unzensuriert.at zur Zahlung von 2.000 Euro verurteilt worden.

Leser aus Deutschland

In Deutschland wird sich "unzensuriert.at" künftig mit Breitbart messen. Die Publikation, die einst von Trump-Chefstratege Stephen Bannon geleitet worden ist, will ebenfalls kurz vor der Bundestagswahl nach Deutschland expandieren. Schon jetzt stammt eine Vielzahl der unzensuriert-Leser aus Deutschland. Das Webseiten-Analysetool Alexa weist dem Medium einen Wert von 47,6 Prozent deutscher Leser aus – somit mehr als österreichischen (47,1 Prozent).

Auch auf Facebook ist unzensuriert.de aktiv. Journalistin und Autorin Ingrid Brodnig macht auf Twitter darauf aufmerksam, wie der Geschäftsführer Asperl seinem Medium dort die höchste Punkteanzahl gibt. Außerdem amüsieren sich Nutzer darüber, dass das Wort "unzensuriert" in Deutschland kaum benutzt wird.

.@winter_jakob Und die ersten Rezensionen stammen selbstverständlich von FPÖ-Funktionären - der Geschäftsführer von unzensuriert gibt sich selbst 5 Punkte pic.twitter.com/et2fQ2HZgw — Ingrid Brodnig (@brodnig) April 3, 2017

Aktuell wettert der deutsche Ableger gegen Bayern-Kapitän Philipp Lahm, ("Philipp Lahm stimmt in den linken Chor gegen die AfD ein – der Schwerverdiener hat natürlich keine Probleme mit Migranten"), berichtet über eine Konferenz der sächsischen AfD oder über eine Messerstecherei in Lünen. (red, 3.4.2017)