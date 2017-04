„best of the best“ - ruwido erhält höchste Auszeichnung der red dot product design awards 2017

Bei einem Produkt hoher Designqualität erkennt man das Minimum an Kompromissen, denn gutes Design ist immer ein Resultat realisierter Gestaltungsdiktatur Ferdinand Maier, Geschäftsführer und Eigentümer von ruwido

„Bei einem Produkt hoher Designqualität erkennt man das Minimum an Kompromissen, denn gutes Design ist immer ein Resultat realisierter Gestaltungsdiktatur“, so Ferdinand Maier, Geschäftsführer und Eigentümer von ruwido.

ruwido wurde in Zusammenarbeit mit der Designschmiede Zeug mit der höchsten Auszeichnung der red dot product design awards 2017 in der Kategorie: TV und Home Entertainment geehrt.

„Die Auszeichnung ‚best of the best‘ für unser ‚TICTACTILE. System‘ erlaubt uns nicht nur an den Erfolg aus dem Jahr 2015, in dem unsere ‚leaf product architecture‘ mit dem Label ‚best of the best‘ ausgezeichnet wurde anzuknüpfen, es bestätigt uns auch nachhaltig in unserer konsequenten Leitbildumsetzung: Design ist Seele. Es zeigt, wie wichtig moderne Fernbedienungen und Interaktionslösungen auch in Zukunft als Technologie- und Markenträger für die Anbieter von interaktivem Fernsehen sind, wenn sie sich durch Designqualität, Materialität, perfekte Verarbeitung und damit durch selbstbewusste Emotionalität im Vergleich mit Smart Devices auf dem Wohnzimmertisch ebenbürtig zeigen“, so Ferdinand Maier.

Dementsprechend viel Herzblut steckt ruwido in die Entwicklung neuer Eingabegeräte. Es ist diese Begeisterung für die perfekte, die außergewöhnliche Lösung die es erlaubt, besondere Produkte in Österreich herzustellen.

Die zentrale Fragestellung bei der Entwicklung des ‚TICTACTILE. Systems‘ war, einen Interaktionsmechanismus zu definieren, der es ermöglicht, die grafische Benutzeroberfläche des drei bis fünf Meter entfernten TV-Bildschirms mit derselben Emotionalität zu navigieren wie unsere Smart Devices. Der ganzheitliche Ansatz von ruwido erlaubt die physische Distanz zwischen dem Anwender und der grafischen Benutzeroberfläche zu schließen. Die Weiterführung der Ordnung des Userinterfaces auf das Navigationsfeld der Fernbedienung spricht sowohl den optischen als auch haptischen Sinn an und unterstützt damit die ‚synchronization of mind and sense‘.

„Die erneute Auszeichnung mit dem ‚red dot best of the best‘ ist eine unglaubliche Ehre und bestätigt den Weg unseres Unternehmens. Er ist aber auch Ansporn und Verpflichtung für die Zukunft. Unser Ziel ist es, unsere führende Position in den Bereichen Design, Innovation und Zuverlässigkeit im internationalen Wettbewerb zu verteidigen und weiter auszubauen“, so Ferdinand Maier.



Professor Dr. Peter Zec, Initiator und CEO des red dot awards: „Die Auszeichnung ‚red dot best of the best‘ vergibt die Jury für herausragende Gestaltung. Die perfekte Harmonie der Qualität von Funktion, Verführung, Gebrauch und Verantwortung bringen nur Visionäre des Designs hervor. Solche richtungsweisenden Entwürfe macht der Award ausfindig und für die ganze Welt sichtbar“.

Auch für 2017 hatte der Award Hersteller und Designer weltweit dazu aufgerufen, Produkte einzureichen. Die rund 40-köpfige Jury aus unabhängigen Designern, Design-Professoren und Fachjournalisten testete, diskutierte und bewertete jedes einzelne Produkt und vergab dabei die Honourable Mention für eine gut durchdachte Detaillösung, den red dot für hohe Designqualität, und den ‚red dot best of the best‘ für wegweisende Gestaltung. Insgesamt verzeichnete der Wettbewerb 2017 mehr als 5.500 Einreichungen aus 54 Nationen. Am 3. Juli 2017 findet in Essen mit der Preisverleihung der krönende Abschluss des red dot award: product design 2017 statt.

Über ruwido

ruwido ist einer der führenden Anbieter für Fernbedienungen und Interaktionslösungen. Der Unternehmensfokus liegt auf innovativem Design, fortschrittlichen Technologien und wissenschaftlicher Forschungsarbeit, um eine intuitive Bedienung und „user experience excellence“ sicherzustellen. Weltweit vertrauen Premiummarken und führende IPTV-, Kabel- und Satelliten-TV-Provider auf die Angebote von ruwido.

In dem 1969 gegründeten Unternehmen arbeiten 25 Prozent der 200 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung. Das ermöglicht ruwido, sich durch neue Wege der Interaktion, einzigartige Anwendererlebnisse und benutzerfreundliche Bedienkonzepte auszuzeichnen.

Über red dot



Der red dot award wird vom Design Zentrum Nordrhein Westfalen organisiert und ist einer der größten Design-Wettbewerbe der Welt. 1955 kam erstmals eine Jury zusammen, um die besten Gestaltungen der damaligen Zeit zu bewerten. In den 1990er-Jahren entwickelte red dot-CEO Professor Dr. Peter Zec den Namen und die Marke des Awards. Die begehrte Auszeichnung „red dot“ ist seitdem das international hochgeachtete Siegel für hervorragende Gestaltungsqualität.



www.ruwido.com