"Trendwende": Arbeitslosigkeit sank im März um 1,8 Prozent

431.000 Personen waren ohne Job. Deutlich mehr Stellen gab es am Bau, die Arbeitslosenquote sank auf 8,9 Prozent

Wien – Die Arbeitsmarktlage hat sich im März aufgehellt: Im Vorjahresvergleich ist die Arbeitslosigkeit (Arbeitslose und Schulungsteilnehmer) um 1,8 Prozent gesunken. Insgesamt 430.758 Personen (inklusive Schulungsteilnehmer) hatten keinen Job. Arbeitslos gemeldet waren Ende März 354.072 Personen, ein Rückgang um 3,7 Prozent und damit der deutlichste Rückgang der letzten fünf Jahre.

grafik: apa

Die nationale Arbeitslosenquote sank um 0,4 Prozentpunkte auf 8,9 Prozent. Unverändert hoch blieb die Quote bei Älteren mit 10,1 Prozent. Der deutliche Anstieg gemeldeter offener Stellen um 44,5 Prozent auf 53.142 zeige den weiterhin positiven Trend nach steigender Arbeitskräftenachfrage, so das Sozialministerium am Montag.

AMS-Chef sieht Trendwende

"Vorsichtig hat sie sich während der letzten Monate schon angekündigt, an sie glauben haben wir aufgrund der Dezemberprognosen jedoch noch nicht dürfen. Jetzt ist sie aber wohl wirklich da, die Trendwende am Arbeitsmarkt", so AMS-Chef Johannes Kopf in einer Presseaussendung.

Deutlich rückläufige Arbeitslosenzahlen insbesondere im Bau sowie im Bereich der Herstellung von Waren und weiter stark steigende Stellenmeldungen ließen auf einen echten Konjunkturaufschwung schließen, schreibt Kopf. Nachsatz: "Nach fünf langen Jahren war es auch Zeit". (APA, red, 3.4.2017)