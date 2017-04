Studie: Autobranche verdiente 2016 so gut wie nie zuvor

Weltweit 17 größte Autokonzerne zusammen mit Gewinn von 104 Milliarden Euro

Berlin – Die Autoindustrie ist einer Studie zufolge so rentabel wie nie. Die 17 weltweit größten Autokonzerne erwirtschafteten 2016 zusammen einen Gewinn von 104 Milliarden Euro, wie eine Studie des Centers of Automotive Management (CAM) der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach ergibt, die dem "Handelsblatt" vorliegt. Das seien 10 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr.

Allerdings sei der Gewinn in der Branche nicht gleichmäßig verteilt: Die drei rentabelsten Konzerne – Toyota, Daimler und General Motors – fuhren demnach 40 Prozent des Gewinns ein. (APA/Reuters, 3.4.2017)