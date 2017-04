Präsidialsystem über die Hintertüre

Der amtierende Ministerpräsident Aleksandar Vučić macht sich zum Staatspräsidenten – Die Opposition beklagt sich über undemokratische Wahlen

Das sieht man nicht oft: Aleksandar Vučić strahlt, er lächelt. Der sonst stets verbissene, aggressive Politiker gibt sich gerührt. Er hätte rund 12 Prozent Stimmen mehr bekommen, als alle anderen Kandidaten zusammen, sagt er, und bedankt sich für den "makellosen" Sieg bei den Bürgern, die trotz ihrer schwierigen sozialen Lage seine bisherigen Reform- und Wirtschaftsleistungen erkannt hätten. Mit 55 Prozent gewann Vučić in der ersten Wahlrunde, was bisher nur Slobodan Milosevic vor über einem Vierteljahrhundert gelungen ist.

Die Minister des immer noch Ministerpräsidenten klatschen begeistert. Regierende Parteien verzichteten auf eigene Präsidentschaftskandidaten und stellten sich geschlossen hinter den starken Mann Serbiens. Im Wahlkampf hatte man den Eindruck, dass der ganze Staat für den Sieg von Vučić eingespannt worden sei. Vučić spricht, jedoch, von "schwierigen Bedingungen" unter denen er "allein gegen alle" den Wahlkampf geführt hätte.

Unter den oppositionellen Kandidaten herrscht entsprechend trübe Stimmung. Man hat zumindest mit der Stichwahl gerechnet, die sich in ein Volksbegehren für oder gegen die Herrschaft von Vučić verwandelt hätte. An zweiter Stelle landete der ehemalige liberale Ombudsmann für Menschenrechte Sasa Janković mit nur 16 Prozent. An dritter Stelle Luka Maksimović, alias Ljubiša Preletačević Beli, der aus den Präsidentschaftswahlen eine Parodie machte und das politische System verspottete.

Apathie und Dominanz

Den Grund für ihre Niederlage sieht die Opposition vor allem in der niedrigen Wahlbeteiligung, die bei rund 54 Prozent lag. Oppositionelle Kandidaten haben es nicht geschafft, die Bürger Serbiens aus ihrer Apathie zu rütteln. Bei der überragenden Dominanz von Vučić in den Medien, war das auch kaum möglich. Unter seiner Herrschaft gibt es weniger regimekritische Medien als unter Slobodan Milosevic. Regimekritiker sprechen von "Gleichschaltung". Außerdem konnte sich die Opposition, im Gegensatz zu regierenden Parteien, auf keinen gemeinsamen Kandidaten einigen.

Die Frage aller Fragen ist, allerdings, warum sich der Ministerpräsident überhaupt für das zeremonielle Amt des Staatspräsidenten beworben hatte? Unmittelbar vom Volk gewählt bestätigte nun der Machtpolitiker seine Autorität. Es ist zu erwarten, dass er Chef seiner dominanten Serbischen Fortschrittspartei (SNS) bleibt, dadurch nach wie vor alle Strippen zieht, einen folgsamen Ministerpräsidenten, der seine Autorität nicht in Frage stellt, ernennt und so durch die Hintertür das Präsidialsystem in Serbien einführt. Der Staatspräsident wird auf fünf Jahre gewählt, in diesem Amt sieht sich Vučić nun sicher vor dem sozialen Unmut der Bevölkerung, der früher oder später zu Massenprotesten führen könnte.

Für die Opposition bedeutet der Sieg von Vučić nichts anderes, als den Ausbau eines Systems, der den weiteren Abbau von staatlichen Institutionen bedeute, den Abbau der Demokratie und der zivilen Gesellschaft. Die nächste Chance, dem etwas entegegenzutreten wird die Opposition bei den wichtigen Kommunalwahlen in Belgrad im kommenden Jahr haben.

Trotz seiner umstrittenen Innenpolitik gilt Vučić im Westen wegen seiner friedlichen Regionalpolitik, seiner Kooperation in der Flüchtlingspolitik und seiner Widmung der EU-Integrationen Serbiens, als Stabilitätsfaktor auf dem Westbalkan. Auch EU-Kommissar für Nachbarschaftspolitik, Johannes Hahn, und Außenminister Sebastian Kurz gratulierten ihm zum Sieg. (Andrej Ivanji aus Belgrad, 3.4.2017)