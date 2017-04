Fünf Tote bei Explosion in chinesischer Fabrik

Drei weitere Mitarbeiter wurden verletzt





Peking – Bei einer Explosion und einem Feuer in der Lagerhalle einer Chemiefabrik im Osten Chinas sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Mitarbeiter wurden verletzt, wie staatliche Medien am Montag (Ortszeit) mitteilten.

Nach der Explosion am Sonntagabend habe es in dem Lager der Firma Wanhua in der Stadt Anqing drei Stunden lang gebrannt. Rettungskräfte hätten die drei verletzten Überlebenden aus den Flammen befreien können. (APA/dpa, 3.4.2017)